Concurrents : Quand Galtier se sert de l’OM pour motiver les Niçois !

En conférence de presse ce dimanche après la victoire de son équipe à Metz, Christophe Galtier a affirmé que son effectif était encore plus motivé suite à la rencontre de l’OM face à Lens…

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-0 ce samedi au Stade Bollaert face au Racing Club de Lens. Les hommes de Frank Haise se sont fait bousculer par des Marseillais conquérants et très bien organisés sur le terrain.

La tactique de Jorge Sampaoli a permis à ses joueurs de s’imposer mais aussi de proposer du spectacle sur le terrain avec des phases offensives bien huilée et une maîtrise technique surprenante… De quoi impressionner les concurrents directs en Ligue 1.

mes joueurs regardaient pendant le dîner la confrontation entre Lens et Marseille. Je les ai vus ambitieux — Galtier

En effet, ce dimanche, les Aiglons de Galtier affrontaient le FC Metz en Lorraine. Après la victoire des Niçois, le coach français et natif de Marseille a affirmé que ses joueurs étaient devant la télévision lors de Lens – OM. Voir les joueurs de Sampaoli s’imposer à Bollaert leur aurait apporté une motivation supplémentaire !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Sao Paulo a tenté Luis Henrique !

« Le calendrier va se densifier, mais quand vous jouez les équipes qui se battent pour le maintien, ce sont toujours des matchs difficiles. Metz était venu gagner chez nous à l’aller (0-1) et la prochaine réception sera contre Clermont (dimanche 6 février, ndlr) qui se bat aussi pour le maintien. Il y avait évidemment l’objectif de l’emporter. On s’attendait à un match âpre et engagé, en étant dans les règles. Hier soir, mes joueurs regardaient pendant le dîner la confrontation entre Lens et Marseille. Je les ai vus ambitieux et je ne les freine pas, mais je leur demande d’être lucides et toujours exigeants. Dans la préparation du match, hier soir et ce matin très tôt, je ne sais pas s’il y avait un surplus de motivation, mais je n’ai pas senti de pression négative. Plutôt une grande détermination et mon groupe a été très déterminé aujourd’hui pour aller chercher cette victoire malgré un premier quart d’heure difficile. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (23/01/22)