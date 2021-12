Strasbourg – OM : Les supporters marseillais saluent l’ambiance de la Meinau !

Souvent cité parmi les plus belles ambiances de Ligue, le Stade de La Meinau a tenu ses promesses ce dimanche face à l’OM ! Les supporters marseillais saluent d’ailleurs l’attitude de leurs adversaires de la journée !

L’Olympique de Marseille se déplaçait ce dimanche à La Meinau pour affronter le Racing Club de Strasbourg. Avant la rencontre et durant tout le match, les supporters alsaciens ont mis l’ambiance !

Les supporters alsaciens ne se sont pas arrêté

Même après le but de Dieng et celui de Caleta-Car, les chants ont continué d’animer les travées de La Meinau. Souvent cité comme l’une des plus belle ambiance de France, Strasbourg a tenu ses promesse lors de la réception des Marseillais ce dimanche… De quoi avoir le respect des supporters de l’OM.

Sur les réseaux sociaux, ils ont été nombreux à saluer l’attitude des Alsaciens malgré le résultat final et la physionomie de la rencontre. Un beau geste entre supporters de Ligue 1 à la réputation qui n’est plus à prouver !

Il y a toujours eu une ferveur, bravo !

Les supporters de Strasbourg ont toujours été https://t.co/pVSL3Gvtsa quand Strasbourg était descendu de plusieurs divisions,ya tours eu un ferveur.bravo — John OM (@misterjohn0613) December 12, 2021

Les supporters de Strasbourg, vous êtes chaud les mecs !

Mention special pour les supporters de Strasbourg, vous êtes chaud les mecs. J’espere qu’ont pourra vous accueillir au match retour pour un beau combat de chant ! #RCSOM — Lakero (@lakero_officiel) December 12, 2021

Quelle ambiance et même a la fin du match !!! Respect

Bravo aux supporters de Strasbourg quelle ambiance et même a la fin du match !!! Respect 🙏😍😍😍 — Rizzo 🇮🇹 (@OM_RIZZO) December 12, 2021

Le stade de Strasbourg, on dirait un mini Vél’ !

Le stade de Strasbourg on dirait un mini vel une bonne ambiance des vrai supporters c’est beau — J 💀 K E R (@h1chem13) December 12, 2021

Même l’entraîneur des gardiens de l’Olympique de Marseille, Jon Pascua Ibarrola s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter. Ce dernier a salué les 26100 supporters strasbourgeois présents à La Meinau qui ont mis l’ambiance durant toute la rencontre !

« L’ambiance du « Stade de la Meinau » quelques instants avant le début du match qui nous opposait hier au Racing Club de Strasbourg. Les 26 100 places d’un stade inauguré en 1906 étaient occupées. » Jon Pascua – Source : Twitter (13/12/21)