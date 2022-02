Conférence League : Le programme des barrage (OM, Leicester, Fener…)

Les barrages aller de l’UEFA Europa Conférence League débutent ce jeudi à partir de 18h45. Voici le programme complet avec notamment OM – Qarabag à 21h…

Après son échec en Ligue Europa, l’OM a été reversé dans la nouvelle Coupe d’Europe, l’Europa Conférence League. Le club olympien doit passer par des barrages qui débutent ce jeudi 17 février. D’autres équipes comme Fenerbahçe, le PSV Eindhoven ou encore Leicester entrent aussi en lice. Voici le programme du jour :

Matches aller : 17 février

18h45

Fenerbahçe (TUR) – Slavia Prague (CZE)

Midtjylland (DEN) – PAOK (GRE)

Rapid Vienne (AUT) – Vitesse (NED)

21 heures

Marseille (FRA) – Qarabağ (AZE)

PSV Eindhoven (NED) – Maccabi Tel Aviv (ISR)

Leicester City (ENG) – Randers (DEN)

Celtic (SCO) – Bodø/Glimt (NOR)

Sparta Prague (CZE) – Partizan (SRB)

Les meilleurs joueurs joueront face à Qarabag

« Je ne sais pas trop comment préparer ce match retour. Ce sera une expérience différente. Chez eux, cela va rendre le match compliqué. La plus grosse difficulté, c’est le peu de temps de préparation entre les deux matches. Chaque détail va compter dans la préparation. (…) L’objectif, c’est de connaître cette nouvelle compétition. C’est aussi un défi particulier pour mon apprentissage. C’est une équipe avec beaucoup de possession. Notre objectif, c’est de gagner demain mais aussi dimanche. Les meilleurs joueurs joueront demain. L’une des grandes difficultés, ça sera la distance à parcourir mais la motivation reste la même. C’est la vie d’un coach de football de survivre. Ce sont les résultats qui nous guident. Il y a une responsabilité unanime du coach. Je pense qu’il y a de la pression partout. J’ai toujours eu comme idée de consolider mon idée de jeu. Les résultats rendent la profession vulnérable. (…) On arrive dans une période avec beaucoup de matches. On va avoir besoin de faire tourner l’équipe. Tous nos joueurs sont prêts à jouer, on donne une importance égale à tous les matches. Tout le monde doit être prêt. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (16/02/2022)