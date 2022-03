Conference League : L’OM reçoit une amende pour une banderole face à Qarabag !

Lors de la rencontre entre Qarabag et l’OM, plusieurs incidents sont survenus. L’UEFA a infligé à l’Olympique de Marseille une amende de plus de 40 000 euros pour notamment une banderole jugée hostile envers l’Azerbaïdjan.

L’Olympique de Marseille a reçu ce lundi le verdict de l’enquête qui était en cours depuis le 18 février 2022. En effet, lors du match au Stade Vélodrome, nous avons pu lire des banderoles jugée hostile à l’Azerbaïdjan. Des banderoles à « messages provocateurs de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante », selon l’UEFA.

40 000 euros d’amende pour l’OM !

Le contexte politique est lié aux tensions entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, pays qui est fortement représenté dans la ville de Marseille. La Provence avec l’AFP explique ce lundi que « le club de Qarabag, bien que basé dans la capitale Bakou, tire son nom de cette province autrefois azerbaïdjanaise mais peuplée à majorité d’Arméniens et passée sous le contrôle des autorités d’Erevan, après une première guerre dans les années 1990. Des heurts armés meurtriers ont lieu régulièrement à la frontière malgré l’instauration en novembre 2020 d’un cessez-le-feu qui a mis fin à une guerre de six semaines pour le contrôle de la région (6 500 morts). »

A LIRE AUSSI : Mercato : Milik ne veut plus rester à l’OM si Sampaoli est toujours là !

Pour ces banderoles, l’Olympique de Marseille devra verser 20 000 dollars. Pour le reste, 14 000 dollars d’amende sont réclamés pour « encombrement des zones de circulation du public » ainsi que 10 250 dollars pour utilisation de fumigènes par les supporters lors du barrage aller de Ligue Europa Conference.

40 690€ pour des incidents survenus lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence contre le club azerbaïdjanais de #Qarabag#Om #football https://t.co/Ffb3bJXuUc — La Provence OM (@OMLaProvence) March 7, 2022

L’OM reçoit le FC Bâle ce jeudi au Vélodrome

Après cette double confrontation face au club azerbaïdjanais, l’Olympique de Marseille connait son adversaire. Les hommes de Sampaoli affronteront le club suisse du FC Bâle pour les huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence. La première rencontre se jouera ce jeudi au stade Vélodrome à 21h. La rencontre sera diffusée en clair sur W9 et également disponible sur Canal +Sport.