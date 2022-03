Mercato : Milik ne veut plus rester à l’OM si Sampaoli est toujours là !

En froid avec le coach depuis plusieurs semaines, Arek Milik aurait pris une décision ! Selon RMC, le Polonais ne souhaite pas rester si Sampaoli est toujours en place la saison prochaine.

L’Olympique de Marseille vit des moments particuliers depuis quelques semaines. Un froid semble s’être installé entre le coach Jorge Sampaoli et l’attaquant Arek Milik aurait pris une grosse décision concernant son avenir !

Selon RMC Sport, l’international polonais ne souhaite pas rester à Marseille si Jorge Sampaoli reste ! Il envisage donc un départ dès cet été si la situation ne change pas… Une crise se ferait sentir dans le vestiaire même si les résultats de début de saison et la place sur le podium « masque le malaise. »

A LIRE AUSSI : OM : Cet ancien joueur demande aux Marseillais d’aller taper à la porte de Sampaoli !

🔴 Selon nos informations, les choses sont déjà claires pour Milik : si Sampaoli est encore l’entraîneur marseillais la saison prochaine, il demandera à quitter le club. Le Polonais juge incompréhensif certains de ses choix. — RMC Sport (@RMCsport) March 7, 2022

Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur — Milik

Résultat : défaite 1-0 contre les Monégasques. Arek Milik a été au micro de Prime Vidéo juste après le match… L’attaquant marseillais a répondu aux questions de Thierry Henry sur son match. Le Polonais n’a pas compris la gestion de son coach sur ces derniers matchs… Après avoir fait le déplacement à Qarabag sans être titulaire, Milik n’a pas apprécié le fait de ne pas enchaîner les rencontres et ne pas avoir de rythme.

« Si je joue mal, je joue mal. Ma performance me concerne avant tout. L’équipe va au-delà de mon cas personnel. On n’était pas dans notre meilleure forme. Marseille ce n’est pas moi. Ce n’est bien sûr pas toujours facile pour moi, on change de système souvent. En 4-4-2 contre Clermont (0-1), en 4-3-3 ce soir. Sur les 2 derniers matchs je n’ai pas joué, mais pour moi, c’est très important le rythme. Quand je joue plus, tous les trois jours, je me sens mieux. Il m’a manqué du rythme, du temps de jeu, pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas… C’est quelque chose qui peut vous manquer. Le coach décide, je respecte sa décision, à moi d’être le plus performant possible » Arek Milik – Source : Prime Video (06/03/22)