Conference League : Ménès pense que l’OM a vraiment un coup à jouer, « c’est l’une des meilleures équipes à y figurer »

Après la qualification en huitièmes de finale, Pierre Ménès est revenu sur les chances de l’Olympique de Marseille à gagner la compétition. Pour lui, le club est l’un des meilleurs à y participer.

Ce jeudi , l’Olympique de Marseille a pris un billet pour les huitièmes de finale de l’Europa Conference League ! La toute nouvelle compétition est un cran en dessous de l’Europa League où les Marseillais ont été éliminé dès les phases de poules.

Cela vaut le coup d’aller le plus loin possible voire de remporter le trophée — Ménès

L’équipe de Jorge Sampaoli aurait un coup à jouer dans cette compétition d’après Pierre Ménès. L’ex-consultant de Canal + pense que les Olympiens font parties des meilleurs joueurs dans cette compétition et prendre un trophée ne serait pas de refus pour le palmarès marseillais !

« Marseille poursuit donc son chemin dans cette compétition montée de toutes pièces et donc totalement factice. Mais bon, à partir du moment où l’OM y est et que c’est l’une des meilleures équipes à y figurer, cela vaut le coup d’aller le plus loin possible voire de remporter le trophée. Ce faisant, l’OM serait à jamais le premier club à remporter cette C4. Mais si on doit retenir quelque chose de cette rencontre, c’est le geste de Karabagh sur le but marqué de la main par Wadji. Il se trouve que la VAR n’est pas présente dans cette compète jusqu’à la finale – ce qui soit dit en passant permet de mesurer l’importance que l’UEFA elle-même lui confère – donc les Marseillais se sont bien énervés pour contester ce but. Qui dit Marseillais énervé dit évidemment Guendouzi mais pour le coup, il a bien fait puisque l’entraîneur, le capitaine et le buteur ont reconnu que le but n’était pas valable. Un geste de fair-play suffisamment rare pour être noté, loué et applaudi. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (24/02/22)