Confirmation de Boudjellal, des précisions dans le projet et la somme du projet… Les 3 infos vente OM de ce vendredi !

vente OM : Le Projet Boudjellal chiffré à 700 millions d’euros !

Frank McCourt va-t-il vendre l’Olympique de Marseille dans les semaines ou mois à venir ? Ce vendredi, Mourad Boudjellal a tout cas fait savoir qu’il était au cœur d’un projet de rachat très ambitieux et que des négociations pourraient prochainement débuter avec l’homme d’affaire américain.

« Je confirme les rumeurs, il y a des fonds du Moyen-Orient dont je suis porteur pour racheter l’OM. Une banque d’affaire est mandatée pour faire une offre à Frank McCourt. Quand on parle du moyen Orient, cela veut dire que nous avons les moyens de nos ambitions avec un projet qui est très fort derrière, c’est à dire un projet méditerranéen autour de l’OM » a déclaré ce matin Mourad Boudjellal sur les ondes de RMC confirmant ainsi les rumeurs qui ont enflammé les réseaux sociaux ce vendredi matin.

200 M€ pour le mercato

Selon les informations du Figaro, l’offre de rachat serait en effet colossale. Le fond à l’origine de cette opération aurait en effet versé il y a deux semaines sur un compte de la banque Rothschild la somme de 700 millions d’euros ! Le journal précise également la répartition prévue : 300 M€ pour le propriétaire actuel Frank McCourt ; 200 M€ pour éponger le passif de l’OM et une enveloppe de 200 M€ pour le mercato.

Toujours selon les informations du Figaro, Frank McCourt serait bien vendeur, contrairement aux récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud.

L’annonce de Var Matin aujourd’hui d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille porté par Mourad Boudjellal a fait l’effet d’une petite bombe. Le très médiatique ancien président du RCT a même confirmé dans la foulée l’exactitude de ces infos à nos confrères de RMC…

Sans surprise, encore moins après la déclaration publique de Boudjellal à RMC, toutes les informations présentées par le journal L’Équipe sur cette offre nous ont été confirmées par nos sources. Mourad Boudjellal est en effet le porteur d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille financé par un consortium agrégeant des fonds en provenance du Moyen-Orient emmené par un homme d’affaires franco-tunisien.

Cela fait plus de six mois que les architectes de ce projet travaillent sur ses contours et notamment ses aspects financiers. L’état des finances olympiennes (et ses déficits récurrents) ayant bien été pris en compte en amont. La capacité financière du consortium est très importante mais l’investissement total (rachat inclus) n’a pas encore été arrêté.

Boudjellal prêt à aller au bout…

Mourad Boudjellal est en tout cas convaincu du sérieux du projet et compte bien aller au bout de la démarche. Cela met en danger sa présence au Sporting Toulon (N2) mais c’est un risque qu’il est prêt à prendre. Du côté du club toulonnais, on a d’ailleurs compris que s’il fallait faire un choix entre Toulon et l’OM, la possibilité marseillaise serait difficile à repousser…

Boudjellal en porteur public, la fameuse très grande banque privée d’affaire en porteur privé, ce projet a des arguments à faire valoir. Reste à savoir s’ils seront suffisants pour faire vaciller McCourt qui, aux dernières nouvelles, ne semblait pas vendeur…

Boudjellal confirme : »Il y a des fonds du Moyen-Orient dont je suis porteur pour racheter l'OM »

Comme révélé par Var Matin ce vendredi, Mourad Boudjellal serait bien dans un projet de rachat de l’OM. L’ancien propriétaire du RCT l’a confirmé à RMC Sport :

« Je confirme les rumeurs, il y a des fonds du Moyen-Orient dont je suis porteur pour racheter l’OM. Des fond éthiques et privés qui proviennent du pétrole, et de l’énergie. Le tout porté par un homme d’affaire franco-tunisien très très important. Une banque d’affaire est mandatée pour faire une offre à Frank McCourt. Quand on parle du moyen Orient, cela veut dire que nous avons les moyens de nos ambitions avec un projet qui est très fort derrière, c’est à dire un projet méditerranéen autour de l’OM. Dans ce projet, mon rôle serait d’être président du club. Comme ce sont des fond étrangers, j’informerai le président de la république. On veut entrer en phase de négociation, le timing de la vente dépendra du vendeur. » Mourad Boudjellal — Source : RMC Sport

BOUDJELLAL, FUTUR PDG DE L’OM ?

L'homme d'affaires avait déjà fait savoir la semaine dernière que sa venue au Sporting Club de Toulon était liée à son désengagement dans un projet d'une autre envergure. Selon Var Matin, « jeudi, l'entrepreneur était à Paris afin, tout justement, de trouver une issue pour s'installer dans le fauteuil de président du club de football de National 2. Or, selon nos informations, il n'a pas eu le bon de sortie espéré. Et pour cause ! L'ancien patron du RCT est pressenti pour reprendre les rênes de l'Olympique de Marseille".

Mourad Boudjellal devrait s'exprimer plus longuement ce vendredi après midi sur ce sujet lors d'une conférence de presse.