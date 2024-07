Copa America : le Panama de Murillo prend une raclée, l’Uruguay de Bielsa sort le Brésil !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le Panama d’Amir Morillo s’est qualifié pour les quarts de finale de la Copa America 2024. Le tableau des phases finales est connu, il y a de très belles affiches.

La Colombie a corrigé le Panama (5-0) samedi et s’est qualifié en demi-finales de la Copa America où elle retrouvera l’Uruguay. Amir Murillo était titulaire, mais sa slection n’a rien pu faire face à James Rodriguez et ses coéquipiers.

🚨🇨🇴 La Colombie est 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘́𝗘 pour les demi-finales de la Copa America ! 🚀 Victoire 5-0 face au Panama. 💥🇵🇦 𝙁𝙀𝙎𝙏𝙄𝙑𝘼𝙇 𝙊𝙁𝙁𝙀𝙉𝙎𝙄𝙁 signé James Rodriguez (32 𝘢𝘯𝘴), qui a délivré 1 but et 2 passes décisives ce soir. L’ancien joueur du Real Madrid ou… pic.twitter.com/StcpBSQDNG — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 7, 2024



Le quart de finale a été tendu entre l’Uruguay de Marcelo Bielsa et la Seleçao. Araujo est sorti sur blessure, Nandez a pris un carton rouge et aucun but n’a été marqué. Les hommes d’El Loco se sont finalement imposés au tirs au buts (4, t.a.b. à 2). Le milieu du PSG, Manuel Ugarte, a profité des échecs de Militao et Douglas Luiz, pour envoyé la Celeste en demi-finales de cette Copa America.

LE SIGNE INDIEN EST VAINCU ! BIELSA ÉLIMINE LE BRÉSIL ! L’URUGUAY S’IMPOSE AUX TAB RENDEZ-VOUS MERCREDI SOIR POUR LA DEMI 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/GDklMAQ0Hy — Bielsa France 🇺🇾 (@BielsaFrance) July 7, 2024

Les phases finales de la Copa America 2024, débuterons dans la nuit vendredi avec le premier quart de finale. C’est l’Argentine championne du monde en titre qui affrontera l’Equateur. Dans la nuit de samedi, Le Canada affrontera le Venezuela. Le gagnant de ces 2 rencontres se retrouveront en demi-finale.

Se vienen los Cuartos de Final de la CONMEBOL Copa América™ ✨ pic.twitter.com/nTf5m7Yh9b — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 3, 2024

De l’autre côté du tableau le Brésil affrontera l’Uruguay, une finale avant l’heure. Le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur du dernier quart de finale qui oppose la Colombie au Panama d’Amir Murillo.

