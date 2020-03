Coronavirus : Aulas continue de s’attaquer à tous les responsables de la Ligue qui ne sont pas d’accord avec lui…

Décidément Jean-Michel Aulas pousse au maximum pour faire annuler la saison de Ligue 1 2019/20. Si des voix officielles se font entendre pour repousser sa proposition, le président lyonnais les contredit immédiatement de manière peu élégante…

Après avoir expliqué que Nathalie Boy de la Tour lui avait tenu un autre discours que celui qu’elle a eu publiquement ce matin, il s’est désormais attaqué à Didier Quillot, Directeur Général exécutif de la Ligue. Celui-ci avait déclaré ce qui suit à L’Équipe.

« La première responsabilité de la Ligue est la défense de l’intérêt général et l’intérêt général ce sont 40 clubs, 20 en Ligue 1 et 20 en Ligue 2. La deuxième responsabilité de la Ligue est d’organiser les compétitions de L1 et de L2 et de les conduire à leur terme. C’est aussi l’engagement que nous avons vis-à-vis des diffuseurs. Et la seule façon d’éviter les recours, c’est que les compétitions aillent à leur terme. »

Didier Quillot – Source : L’Équipe

Toujours très classe, Jean-Michel Aulas a commenté sur Twitter l’article de L’Équipe d’un « Didier jeudi soir tu ne voulais pas arrêter la L1 car cela aller coûter 170 m€ »

Didier Quillot (LFP) répond à Jean-Michel Aulas : « La responsabilité de la Ligue est de défendre l’intérêt général » – Foot – LFP – Coronavirus ⁦@OL⁩ ⁦@LFPfr⁩ Didier jeudi soir tu ne voulais pas arrêter la L1 car cela aller coûter 170 m€😂 https://t.co/HWRXFCI825 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020





Une certaine idée de la classe en ces temps compliquées pour l’ensemble du pays…