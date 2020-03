Ligue 1 : Aulas ne s’arrête plus et met en doute la déclaration de la présidente de la Ligue…

La proposition de Jean-Michel Aulas d’annuler la saison 2019/20 et de repartir l’an prochain avec les mêmes clubs européens que cette année fait beaucoup parler. Si la présidente de la Ligue s’est positionnée contre ce matin, JMA explique avoir eu un autre échange avec celle-ci…

« Ce n’est pas ce que vient de me dire NBdlT (Nathalie Boy de la Tour. Bien sûr on fait tout pour que la L1 reprenne mais si c’est pas le cas, on fait quoi ? » Voilà le dernier message de Jean-Michel Aulas en réaction à la déclaration de Nathalie Boy de la Tour qui se disait ce matin « convaincu qu’on va aller au bout de notre championnat. »

Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP, « convaincue » que la saison de Ligue 1 ira à son terme – Foot – Coronavirus ⁦@OL⁩ @LFP pas ce que vient de m dire NBdlT:bien sûr on fait tout pour que la L1 reprenne mais si c pas le cas on fait quoi?😉 https://t.co/yVJ7d8swyL — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 14, 2020





« Il est beaucoup trop tôt pour imaginer quoique ce soit. Bien entendu, on travaille sur tous les scénarios. Là, je vous le dis et je vous le répète, à un moment, ce n’est pas la décision d’une personne. Le football, c’est la solidarité entre les quarante clubs et l’ensemble des acteurs du foot. Ces paroles n’engagent que lui. Cela n’a même pas été abordé. On n’en est absolument pas là. Il y a plein d’autres solutions alternatives qui peuvent exister. Mais je n’y crois même pas car je suis convaincu qu’on va aller au bout de notre championnat. On a beaucoup de semaines devant nous, la possibilité de faire jouer plusieurs matchs par semaine. Il y a des solutions alternatives qui nous permettent d’aller jusqu’au bout, et c’est celles-ci qu’on privilégie. »

Nathalie Boy de la Tour – Source : BeIn Sports