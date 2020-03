Coronavirus : La Ligue renvoie dans les cordes Aulas !

Le président Jean-Michel Aulas a proposé l’annulation pure et simple de la saison 2019/20. Une solution qui est loin d’être celle privilégiée par Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP…

« Il est beaucoup trop tôt pour imaginer quoique ce soit. Bien entendu, on travaille sur tous les scénarios. Là, je vous le dis et je vous le répète, à un moment, ce n’est pas la décision d’une personne. Le football, c’est la solidarité entre les quarante clubs et l’ensemble des acteurs du foot. Ces paroles n’engagent que lui. Cela n’a même pas été abordé. On n’en est absolument pas là. Il y a plein d’autres solutions alternatives qui peuvent exister. Mais je n’y crois même pas car je suis convaincu qu’on va aller au bout de notre championnat. On a beaucoup de semaines devant nous, la possibilité de faire jouer plusieurs matchs par semaine. Il y a des solutions alternatives qui nous permettent d’aller jusqu’au bout, et c’est celles-ci qu’on privilégie. »

Nathalie Boy de la Tour – Source : BeIn Sports

