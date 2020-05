Coronavirus: Un grand championnat tout proche de reprendre ?

Alors que la LFP a décidé de mettre un terme au championnat de France, le Série A devrait finalement aller à son terme…

L’Italie ne devrait pas prendre la même décision que la France qui a décidé de stopper le championnat. En effet, une reprise le 13 Juin semble proche, comme l’a expliqué le président du comité olympique italien :

La série A reprendra à 99% le 13 Juin– Malago

« À 99% la Série A repartira le 13 juin. Il me semble que l’on fait tout pour recommencer et pour mettre en état le système de redémarrer. C’est un vrai risque de terminer la compétition, mais pour la Série A l’objectif principal et unique est de recommencer. C’est une mentalité que je n’ai pas, c’est peut-être un fait culturel. Mais je pense que dans la vie, même si on est convaincu et déterminé, on doit toujours avoir une alternative, sinon on risque de compromettre une situation déjà très complexe » Giovanni Malagò— Source: Tutto Mercato Web

