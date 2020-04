Coronavirus: Vers la fin d’un championnat européen ?

La plupart des championnats européens sont suspendus suite à la pandémie de Coronavirus. Un pays devrait prendre la décision de mettre un terme à sa saison, alors que l’UEFA souhaite aller au bout des compétions nationales…

Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé ce mardi la prolongation des mesures visant à interdire les rassemblements. Il n’y aura pas de football en été, ce qui pousserait la fédération a stopper la saison.

Pourtant, l’UEFA s’est montré clair à ce sujet-là, les compétitions nationales devraient aller à leur terme…

Le football pourra redémarrer dans les mois à venir– UEFA

« Nous sommes convaincus que le football pourra redémarrer dans les mois à venir – avec des conditions qui seront dictées par les autorités publiques – et pensons que toute décision d’abandonner les compétitions nationales est, à ce stade, prématurée et non justifiée. Étant donné que la participation aux compétitions interclubs de l’UEFA est déterminée par le résultat sportif obtenu à l’issue d’une compétition nationale complète, une résiliation prématurée jetterait des doutes sur le respect de cette condition, précise le courrier, sans mentionner le cas belge. L’UEFA se réserve le droit d’évaluer le droit des clubs à être admis aux compétitions interclubs de l’UEFA 2020/21, conformément aux règlements de compétition applicables. Nous savons à quel point vous partagez avec nous les valeurs fondamentales de notre sport et nous sentons votre soutien dans notre mission de protéger l’intégrité de ses compétitions. » UEFA— Source: RMC Sport

