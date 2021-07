Coup de théâtre pour Thiago Almada, ça coince pour Kamara, Milik bientôt de retour… les 3 infos OM de ce lundi !

Voici les 3 infos OM de ce lundi !

MERCATO OM : ENORME COUP DE THÉÂTRE DANS LE DOSSIER ALMADA ?

Il y a quelques jours on apprenait que l’Olympique de Marseille se rapprocherait d’un accord avec Vélez Sarsfield pour le recrutement de Thiago Almada. Selon un journaliste italien, le joueur argentin devrait finalement rejoindre la MLS…

Ce week-end, le média argentin Velez A Fondo indiquait qu’un accord existerait entre l’OM et le club de Velez Sarsfield en vue d’un transfert de Thiago Almada. « Thiago Almada très proche d’être un joueur de l’Olympique de Marseille. Le pourcentage de vente est en cours de définition. L’offre serait d’environ 15 millions d’euros » précisait-il.

La donne pourrait bien avoir changé en l’espace de quelques heures. En effet selon les dernières informations du journaliste italien Rudy Galetti le jeune argentin devrait finalement prendre la direction de la MLS et rejoindre le club d’Atlanta.

« Thiago Almada à Atlanta United, l’affaire est bouclée ! L’arrivée du club au cours des dernières heures a fait exploser les plans entre l’OM et l’ancien joueur de Velez qui évoluera en MLS la prochaine saison », a-t-il ainsi indiqué sur Twitter.

🚨💣💣💣 Thiago #Almada – #AtlantaUnited is DONE DEAL. ✅🤝

The break-in of the 🇺🇲 club in the last few hours has blown the plans between #OM and the former #Velez player who will be in #MLS next season. 🐓⚽️ #Calciomercato #Transfers #Ligue1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 25, 2021

Une information qui n’est cependant pas complètement confirmée par le journaliste argentin Pedro Almeida. Ce dernier avance pour sa part seulement des négociations en cours : « Atlanta United entre dans la course pour Thiago Almada et se prépare à présenter une offre de 20M€ à Velez . La proposition intéresse le club argentin. »

#AtlantaUnited enters the race for Thiago #Almada and prepares to present a 20M€ proposal to #Velez. The proposal interests to the Argentine club. ⏳🇦🇷 #transfers https://t.co/dUPMY1mxNZ — Pedro Almeida (@pedrogva6) July 25, 2021

CE SERAIT UN RECRUTEMENT QUE L’ON N’A PAS FAIT DEPUIS TRÈS LONGTEMPS — TITI

Dans notre dernier Débat Foot Marseille, le supporter Thierry Mode a été interrogé à ce sujet et pense que ce serait un énorme coup de la part de l’Olympique de Marseille de faire signer ce joueur. Très prisé par les supporters, Thiago Almada a une grosse côte et son arrivée déclencherait une bombe !

« Almada? Je pense que si l’OM fait signer ce joueur, ce serait un très gros coup médiatique ! Je ne parle pas en terme de gros joueurs mais en terme médiatique. Par rapport au prospect que c’est, beaucoup de clubs se l’arrachent. S’ils arrivent à le faire signer… De gros clubs anglais, espagnols, italiens qui le veulent… Il y a des jeux de rumeurs avec les agents etc qui disent que tel club est sur tel joueur mais si tu réussis à faire Almada, c’est un gros coup ! Ce serait un recrutement que l’on n’a pas fait depuis très longtemps. » Thierry Mode – Source : Football Club de Marseille (19/07/21)

MERCATO OM : CE QUI BLOQUE POUR KAMARA ?

En fin de contrat avec l’OM en juin 2022, le départ de Boubacar Kamara semble inévitable cet été. Dans le besoin de vendre, Pablo Longoria espère récupérer des liquidités pour son joueur. De son côté, il serait prêt à quitter son club formateur…

Ce n’est malheureusement plus une surprise… Boubacar Kamara devrait bel et bien quitter l’OM cet été. En fin de contrat avec le club phocéen en juin 2022, le milieu de terrain fait partie des joueurs « bankables » de l’effectif aux côtés de Duje Ćaleta-Car, Nemanja Radonjić ou Darío Benedetto. Après avoir connu ces dernières années les départs d’André-Pierre Gignac, d’André Ayew et de Florian Thauvin libres, l’OM veut cette fois éviter de se séparer de l’un de ses joueurs gratuitement. Bonne nouvelle pour l’OM, Boubacar Kamara ne manque pas de prétendants. Ces dernières semaines, on évoquait avec insistance des intérêts de l’AC Milan, de la Lazio de Rome ou encore de l’AS Monaco. Des clubs anglais seraient même à l’affût pour tenter de le récupérer. Cependant, aucune offre n’a encore été formulée pour le milieu de terrain olympien. D’après ce qu’avait révélé la presse italienne, seul l’AC Milan aurait formulé une offre de 12 millions d’euros pour l’attirer. Un montant jugé bien trop faible par Pablo Longoria.

🔹À un an de la fin de son contrat à l’OM, Boubacar Kamara se verrait bien partir. Cependant, les exigences financières de l’OM refroidissent ses prétendants. (@lequipe) #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/6o2NWTJla9 — MercatOM (@mercat_om) July 25, 2021

KAMARA PRÊT À PARTIR ?

Dans son édition du jour, l’Équipe apporte des informations supplémentaires dans le dossier menant à Boubacar Kamara. Tous les prétendants à l’affût pour récupérer le joueur seraient refroidis par les exigences financières de l’OM. Jeune et polyvalent, Pablo Longoria estime que Boubacar Kamara a une valeur marchande située entre 20 et 25 millions d’euros et ne le cédera pas pour un montant inférieur. Mais l’OM se trouve dans une situation compliquée. Dans l’obligation de vendre et de récupérer des liquidités, le club phocéen pourrait être contraint de céder d’ici la fin du mercato si aucune offre n’arrive. De son côté, le principal intéressé se verrait bien quitter son club formateur cet été. En conférence de presse, il avait déjà laissé planer le doute sur son avenir en avril dernier. Après avoir signé son premier contrat professionnel à l’OM en 2017, Boubacar Kamara a tout connu ici. De la Ligue 1 à la Ligue des champions, sans oublier le parcours en Ligue Europa en 2018…

« Au vu de cette saison, on savait très bien qu’on n’allait pas la faire. Il y a quatre équipes devant. Ce n’est pas la Ligue des champions qui me posera problème pour resigner ou pas, a-t-il indiqué. Je suis ici depuis tout petit. Cette sensation de partir je ne l’ai jamais ressentie. Mais je pense que je suis prêt à aller n’importe où avec ce que j’ai vécu à l’OM. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)

MERCATO OM : LONGORIA FAIT LE POINT SUR LES DOSSIERS MILIK ET BENEDETTO !

En conférence de presse ce lundi pour la présentation de Cengiz Ünder et celle de Luan Peres, Pablo Longoria s’est exprimé sur la suite du mercato de l’Olympique de Marseille. Selon lui, Arek Milik devrait bientôt être de retour et il se laisse du temps pour prendre une décision concernant Dario Benedetto.

En conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a été questionné sur les dossiers Arek Milik et Dario Benedetto. Selon le président de l’Olympique de Marseille, le Polonais devrait bientôt revenir à l’entraînement. Concernant l’Argentin, il souhaite patienter pour prendre une décision mais confirme que des clubs sont intéressés par son profil.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Enorme coup de théâtre dans le dossier Almada ?

« Milik, on considère qu’il va revenir début août pour la préparation. Il doit faire un nettoyage de son genou après ses problèmes avant l’Euro 2020 et le dernier match à Metz où il prend un coup. La question du Mercato ne dépend pas seulement de nous. Pour le moment Benedetto est sous contrat avec nous. Il y a quelques clubs qui sont intéressés, c’est public. Mais on va attendre de prendre le temps de négocier. Dans le mercato, il faut se donner du temps. Tous les clubs doivent vendre. 80% ont fini la saison dans le rouge. Pour nous, ce n’est pas qu’économique, c’est aussi pour faire grandir le club et rester ambitieux sur le marché » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)