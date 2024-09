Coup dur pour l’OGC Nice avant le match contre l’OM

Après le départ de Todibo à West Ham, l’OGC Nice a recruté Moise Bombito pour le remplacer. Problème le défenseur sera suspendu face à l’OM samedi prochain à cause d’un rouge obtenu le week-end dernier.

Après un début de saison très compliqué pour les Aiglons, un nul, une victoire et une défaite, l’OGN Nice subie un nouveau coup dur avant le choc face à l’OM. Tous juste recruté pendant le mercato estival pour remplacer Jean-Clair Todibo, Moise Bombito sera absent le 14 septembre pour la troisième journée de Ligue 1. Expulsé lors de la victoire face à Angers, le défenseur va laisser une place vacante au côté de Dante sur la pelouse du Vélodrome.

🚨 OFFICIEL ! Moïse Bombito 🇨🇦 écope d’un match de suspension ferme avec Nice et sera donc suspendu pour le match face à l’OM ! pic.twitter.com/YT7iksEPhM — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) September 6, 2024

« L’OM est déjà de fait une locomotive pour le foot français »

Directeur des sports du groupe Canal + pendant 7 ans, Cyril Linette est candidat au poste de président de la LFP actuellement occupé par Vincent Labrune. L’ancien journaliste s’est exprimé sur son programme dans les colonnes de La Provence. Pour valoriser le championnat de France l’OM et le PSG doivent pouvoir rivalise chaque saison pour le titre selon lui : « L’OM est déjà de fait une locomotive pour le foot français, il lui manque peut-être un peu de continuité et de moyens pour être vraiment à la lutte. Le scénario idéal pour le football français, c’est Marseille et le PSG à la lutte pour le titre tous les ans. C’est ce qu’il faut souhaiter, que l’OM soit encore plus locomotive. Je suis aussi sensible au développement de la Ligue 1 en Afrique, je ne comprends pas pourquoi on n’est pas plus présent. Aujourd’hui, la Liga gagne de l’argent en Afrique, la Ligue 1 n’en gagne pas alors que nous avons 30% de nos joueurs qui ont un lien avec l’Afrique. Et l’OM est extraordinairement emblématique en Afrique, on a beaucoup de choses à faire sur ce sujet, » a ainsi déclaré Cyril Linette.

