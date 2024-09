Moukoko annonce la couleur avant d’affronter l’OM !

Youssoufa Moukoko veut donner le meilleur de lui même à l’OGC Nice. L’international allemand a partagé ses impressions concernant son intégration au sein du club azuréen. Il affiche une grosse ambition en Ligue 1 avec son club avant d’affronter l’OM après la trêve internationale.

Après un mercato estival mouvementé, Youssoufa Moukoko a finalement rejoint l’OGC Nice. L’ancien avant-centre du Borussia Dortmund a été présenté aujourd’hui en conférence de presse. Le huitième club de Ligue 1 compte sur lui pour les aider à remonter dans le classement.

Pendant ce mercato estival, Youssoufa Moukoko a suscité l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, notamment l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Après des négociations compliquées avec le Borussia Dormund, c’est l’OGC Nice qui a finalement recruté la pépite allemande. Le joueur n’a toujours pas fait ses preuves, mais ça ne saurait tarder.

Ils veulent jouer l’Europe et visent la Ligue des Champions — Moukoko

Youssoufa Moukoko s’est exprimé sur son arrivée à l’OGC Nice, aujourd’hui en conférence de presse.« Je dois vous dire que j’ai été très bien accueilli », a déclaré l’international allemand. « Nice est une belle ville. Je ne suis pas là pour apprécier la beauté des paysages, mais pour briller sur le terrain », a-t-il ajouté.

Le natif de Yaoundé a ensuite évoqué sa bonne entente avec le banc et le reste de l’effectif niçois. « Avant d’aller à Angers, j’ai parlé avec le directeur sportif Florian Maurice, le coach Franck Haise et Dante en allemand », a révélé l’attaquant. « C’était une bonne chose de parler français aussi avec les autres joueurs. Mon intégration se fait rapidement, j’ai l’impression d’être ici depuis 5 ans. (…) J’ai ressenti qu’on avait besoin de moi ici et c’était facile de faire mon choix. Il est évident que c’est un club ambitieux et je vois ma place ici. Ils veulent jouer l’Europe et visent la Ligue des Champions. Il y a un très bel avenir dans ce club.»

À lire aussi : OM : Riolo rappelle que « Ricard c’est Marseille » !

À lire aussi : Mercato concurrents OM : les tableaux des départs et des arrivées de Monaco !