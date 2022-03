Coupe de France : « A Versailles, on est du niveau de Marseille et Paris ! »

Eliminé ce mardi soir par l’OGC Nice, Versailles (club de N2) n’a pas démérité et aura tout de même joué une demi-finale de Coupe de France. Après la rencontre, le directeur général du club a lancé un petit message d’humour aux Parisiens et Marseillais.

C’est l’une des grosses déceptions de l’Olympique de Marseille : l’élimination en Coupe de France en 1/4 de finale par l’OGC Nice… Les Aiglons ont eu un tirage favorable pour la demi-finale en jouant Versailles, club de National 2.

Finalement on ne fait pas mieux que Marseille ou Paris, que Nice a aussi éliminés — Arribart

Le directeur général du club des Yvelines n’est autre que Jean-Luc Arribart, ancien consultant de Canal +. Ce dernier a répondu aux questions d’Eurosport après la rencontre. Il n’a pas hésité à faire un petit trait d’humour sur les élimination du PSG et de l’Olympique de Marseille !

« On prend deux buts évitables, c’est un peu le regret. Mais je disais aux joueurs qu’en ayant bien résisté une mi-temps, on s’est peut-être dit que c’était possible d’aller en finale. Là, on a commencé à réfléchir et à se crisper un peu. C’est peut-être ce qui nous coûte la défaite. On a souffert en deuxième mi-temps et on n’a pas été assez dangereux. On a fait le pari de résister, mais on n’a pas mis assez de danger dans leur défense. On ne peut pas espérer si on n’inquiète pas l’adversaire. On a la fierté du parcours, mais on tombe contre Nice. Finalement on ne fait pas mieux que Marseille ou Paris, que Nice a aussi éliminés. On est du niveau de Marseille et Paris (rires). » Jean-Luc Arribart – Source : Eurosport (01/03/22)