Coupe de France : Le choix du stade pour le match face à Hyères favorable à l’OM ?

Le 8 janvier prochain, l’OM affrontera le Hyères FC pour les 32èmes de finale de Coupe de France. Alors qu’organiser le match au stade Mayol à Toulon semblait être une bonne option, il pourrait finalement se dérouler au Stade Vélodrome pour des raisons d’organisation.

Selon des informations de France Bleu Provence, un représentant de la Fédération Française de football aurait donné un avis défavorable au déroulement de la rencontre dans l’enceinte du RC Toulon lors de sa visite hier après-midi.

Une réunion aurait également eu lieu entre les représentants des supporters de l’OM et les services de l’état. A l’issue de deux heures de concertation, la réponse aurait également été négative en raison des fortes chances d’affrontements entre supporters marseillais et toulonnais dans le centre-ville.

La réponse définitive de la FFF est attendue pour lundi au plus tard.

Anciennement président du RC Toulon et actuel président du FC Hyères, c’est Mourad Boudjellal qui avait été à l’origine de l’idée.

« C’est le retour du foot dans le Var! C’est une affiche de rêve car Marseille est un club à part, le seul français champion d’Europe, dix fois vainqueur de la Coupe de France. On avait une chance sur quinze d’affronter l’OM… J’ai suivi le tirage au sort. Quant à la fin il ne restait plus que Marseille, Nice, Le Puy et Hyères, je me disais que se faire éliminer par Le Puy, ça allait être chiant. Mais quand j’ai réalisé qu’il ne restait plus que nous et Marseille… ça va être l’événement de l’année, bon après, c’est normal car l’année n’aura que sept jours! (rires) C’est un événement unique car je serais surpris qu’on joue le PSG au tour suivant. Pour ce 32e de finale de la Coupe, on va représenter le Var et la métropole toulonnaise, alors on souhaite le jouer dans la métropole. » Mourad Boudjellal

