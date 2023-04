Coupe de France : Le FC Nantes file en finale, l’OM peut avoir des regrets…

L’Olympique de Marseille peut avoir des regrets en voyant le FC Nantes filer en finale de la Coupe de France après le match contre Lyon ce mercredi soir.

Première demi-finale ce mercredi à la Beaujoire entre le FC Nantes et Lyon ! Les Canaris s’imposent donc 1-0 face aux Lyonnais grâce à un but sublime de Ludovic Blas. En voyant les adversaires potentiels en finale : Toulouse et Annecy, on peut se dire que l’OM peut avoir de gros regrets de s’être raté contre le club de Ligue 2 au Vélodrome il y a quelques semaines.

EN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ! Dans une Beaujoire exceptionnelle et un public incroyable, nos Jaune et Vert ont été impériaux pour la qualification en finale. pic.twitter.com/vGjRh8E0JY — FC Nantes (@FCNantes) April 5, 2023

Il y a un ADN de lose à l’OM en Coupe de France !

»Ce n’est pas normal qu’un club comme l’OM sur les dernières saisons de ligue des champions a montré un visage catastrophique en terme de résultats. Aujourd’hui l’OM doit être, normalement, une place forte de notre football français. Déjà en ligue des champions c’est très très compliqué. Ce n’est pas possible qu’en coupe de France sur les dernières années, qu’importe les coachs ou les effectifs, qu’il y ait cet ADN de lose contre des équipes qui sont normalement bien inférieurs à l’OM. Il faudrait faire un débat sur ce qui cloche. Oui l’OM a fait deux finales d’Europa League en 2004 et 2018. Mais la ligue des champions s’est souvent moquée, en terme d’image de l’OM. Et hier dans une saison où tout allait pour le mieux. Où il y a encore une semaine je pensais que l’OM pouvait aller titiller un PSG en grande difficulté. Une semaine après on voit l’OM se faire sortir par Annecy. Pour moi c’est une surprise. » Walid Acherchour – Source : After Foot/RMC (2/03/2023)