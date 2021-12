Coupe de France : OM, PSG, Lens… le programme TV complet des 16e !

A peine arrivé en 2022, que la Coupe de France va jouer ses 16e. En effet, la suite de la compétition débutera le dimanche 2 janvier 2022 à partir de 13h45 pour se finir mardi 4. Voici le programme TV complet !

Les rencontres de ces 16e de Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l’application Eurosport. France Télévision diffusera le match du PSG qui se jouera lundi face à Vannes. L’OM jouera dimanche soir face à l’US Chauvigny (N3), une rencontre à suivre sur Eurosport 2. Pour rappel, Nice est déjà qualifié pour les 8e de finale suite aux élimination de Lyon et du Paris FC par décision de la FFF suite aux incidents survenus à Charléty en 32e…

Dimanche 2 janvier

À 13 h 45 sur Eurosport 2 :

Stade Brestois 29 (L1) – Girondins de Bordeaux (L1)

AS Cannes (N3) – Toulouse FC (L2)

AS Vitré (N2) – FC Nantes (L1)

À 13 h 45 sur Eurosport player :

FC Versailles 78 (N2) – La Roche-sur-Yon Vendée Foot (N3)

À 16 h sur Eurosport 2 :

SC Bastia (L2) – Clermont Foot 63 (L1)

Montpellier HSC (L1) – RC Strasbourg (L1)

AS Nancy-Lorraine (L2) – Stade Rennais (L1)

À 16 h sur Eurosport player :

Bergerac-Périgord FC (N2) – US Créteil-Lusitanos (N)

À 18 h 30 sur Eurosport 2 :

Jura Sud Foot (N2) – AS Saint-Étienne (L1)

Quevilly Rouen Métropole (L2) – AS Monaco (L1)

ES Thaon (N3) – Stade de Reims (L1)

À 18 h 30 sur Eurosport player :

ESA Linas-Montlhéry (N3) – Amiens SC (L2)

À 21 h sur Eurosport 2 :

US Chauvigny (N3) – Olympique de Marseille (L1)

Lundi 3 Janvier

À 21 h 10 sur France 3 et Eurosport 2 :

Vannes OC (N2) – Paris Saint-Germain (L1)

Mardi 4 janvier

À 21 h sur Eurosport 2 :

RC Lens – LOSC Lille

👀 Voici la programmation des 16èmes de finale de #CoupeDeFrance ! pic.twitter.com/WLzl5rNWbx — Coupe de France (@coupedefrance) December 20, 2021