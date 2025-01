Coupe de France : un absent important côté lillois face à l’OM !

L’OM va affronter le LOSC en 16e de finale de Coupe de France le mardi 14 janvier prochain. Matias Fernandez-Pardo, attaquant de 19 ans du LOSC, a subi une rupture ligamentaire à la cheville gauche lors du match contre Nantes, et sera absent pour les prochains matchs, dont celui contre l’OM. Cette blessure représente un coup dur pour Lille, qui perd un élément clé de son attaque pour un mois de janvier chargé.

Coup dur pour le LOSC à l’approche d’un mois de janvier décisif. Matias Fernandez-Pardo, l’attaquant de 19 ans, a subi une rupture ligamentaire à la cheville gauche lors du match nul contre Nantes (1-1), samedi dernier. Le club lillois a confirmé la gravité de la blessure ce lundi, mais n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité. Ce qui est sûr, c’est que Fernandez-Pardo sera absent pour la Ligue 1 contre Auxerre ce vendredi, ainsi que pour la confrontation en Coupe de France contre l’OM, prévue plus tard ce mois-ci.

A lire : OM : les raisons du redressement opéré par De Zerbi !

Fernandez-Pardo, blessé !

La blessure de Fernandez-Pardo, intervenue dès la 10e minute du match après un tacle rugueux de Nicolas Cozza, a contraint le joueur à quitter prématurément la rencontre. Bien qu’il ait tenté de continuer, l’attaquant a dû céder à la douleur. Cette absence représente un coup dur pour le LOSC, qui enchaîne une série d’échéances importantes, notamment en Ligue 1, en Coupe de France, et en Ligue des champions.



Depuis le début de la saison, Fernandez-Pardo s’est imposé comme un élément clé de l’attaque lilloise, grâce à sa vitesse et son incroyable capacité à éliminer les défenseurs. Titulaire indiscutable dans le système de Bruno Génésio, il est vu comme l’un des talents les plus prometteurs du championnat. En plus de son impact au LOSC, le jeune joueur a récemment exprimé son souhait de représenter l’Espagne sur la scène internationale. Avec son absence, le club devra réajuster son attaque et trouver des solutions offensives pour faire face à ce manque de taille, d’autant plus avec un calendrier très chargé à venir.