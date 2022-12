Coupe du Monde/OM : Deux Marseillais éliminés !

L’Olympique de Marseille est en trêve forcée en raison de la Coupe du Monde. Si les hommes de Tudor sont partis hier en stage, à Marbella, les mondialistes ne sont bien sûr pas encore présents. Deux d’entre eux ont cependant été éliminés hier soir…

Il s’agit de Pape Gueye et Bamba Dieng. Malheureusement leur Sénégal a été balayé par l’Angleterre en huitièmes de finale, trois buts à zéro. Deux buts de Jordan Henderson et Harry Kane avant la mi-temps avaient compliqué la tâche des Lions de la Teranga. Pour remédier à cette situation, les deux Olympiens sont entrés après la pause.

Bamba Dieng – IN

Iliman Ndiaye – OUT Pape Gueye – IN

Pathe Ciss – OUT Pape Matar Sarr – IN

Krepin Diatta – OUT#EngSen #FIFAWorldCup #Senegal @FIFAWorldCup pic.twitter.com/eJVcfzek22 — Football Senegal (@FootballSenegal) December 4, 2022

Insuffisant pour changer quoi que ce soit malheureusement. Au contraire les Anglais inscriront même un troisième but à l’heure de jeu par Bukayo Saka.

Merci au peuple Sénégalais et tous les supportaires dans le monde entier. 🇸🇳 Merci au 🦁 pour les émotions positives durant cette coupe du Monde 2022. pic.twitter.com/hojnUmH6c1 — Football Senegal (@FootballSenegal) December 4, 2022

« Dieng, on ne lui pardonne rien ! »

« Ils ont prouvé quoi les autres ? Ceux qui sont arrivés avant lui et ceux qui sont arrivés cet été qui ont couté 10 M€…Lui a coûté zéro ! Aujourd’hui il faudrait déjà lui donner du temps de jeu. Il joue à chaque fois 5 minutes, 10 minutes..Il a besoin de la confiance de son entraîneur même s’il rate un ou demain matchs lui maintenir cette confiance. Il n’a aucun soutien, aucun amour actuellement de la part de son entraineur.Il n’a vraiment pas le temps de jeu qu’on devrait lui donner. Parlons de Balerdi, avec toutes les conneries qu’il a pu faire on l’a quand même laissé à son poste, un garçon comme Dieng on ne lui pardonne rien. Pour quelles raisons on pardonne aux autres ce qu’on ne lui pardonne pas ? Voilà pourquoi je le défends. Je défend ses qualités mais aussi le joueur qui se donne tellement à fond pour ce club qu’il aime pour quasiment rien du tout par rapport à tous les autres autour de lui qui rejouent même quand ils font des matchs pourris… » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (28/11/2022)

