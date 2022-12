Coupe du monde terminée ! Le gros calendrier de l’OM !

La France s’est incliné face à l’Argentine en finale de Cope du Monde ! La Ligue 1 va reprendre la semaine prochaine et ensuite l’OM va enchainer les matches…

L’entraînement a déjà repris pour les Marseillais qui sont de retour de Marbella où ils étaient en stage. Pour la reprise officielle des matchs, ça se fera dès le 29 décembre avec la réception de Toulouse et un déplacement à Montpellier le 2 janvier. Ensuite, les Olympiens joueront leur premier match de Coupe de France face à Hyères le 7 janvier. Quatre jours plus tard soit le 11 janvier, Igor Tudor et ses joueurs enchaîneront avec un nouveau déplacement à Troyes. Un sacré calendrier pour les Marseillais à la reprise !

La calendrier chargé des Marseillais

29 décembre : OM – Toulouse (L1) – 21h

– Toulouse (L1) – 21h 2 janvier : Montpellier – OM (L1) – 19h

(L1) – 19h 7 janvier : Hyères – OM (CdF) – 15h30

(CdF) – 15h30 11 janvier : Troyes – OM (L1) – 21h

Guendouzi et Veretout absents face à Toulouse

En effet, comme le confirme le journal L’Equipe ce lundi soir, l’Olympique de Marseille sera privée de deux de ses joueurs titulaires au milieu de terrain : Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout. Les deux joueurs étant encore à la Coupe du Monde, ils devraient toujours être en vacance lors de la reprise.

« Tout comme le PSG, l’OM et l’OL devraient se présenter amoindris lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Marseillais devraient ainsi être privés de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, deux titulaires au milieu de terrain, pour la réception de Toulouse le 29 décembre. Dans le même temps, les Toulousains devraient eux faire sans Zakaria Aboukhlal, lui aussi titulaire depuis le début de la saison. » Source : L’Equipe (12/12/22)

L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue — Spignoli

Si certains ne sont pas encore revenus comme Guendouzi et Veretout, d’autres sont au travail depuis quelques jours avec le préparateur physique et le staff. Carlo Spignoli s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence à ce sujet. Ce dernier explique qu’il faudra repréparer les joueurs pour la seconde partie de la saison qui arrive vite. Pour rappel, le 29 décembre prochain, les Marseillais affronteront Toulouse pour la reprise de la Ligue 1 !

« C’est inhabituel pour nous et pour toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, il y a deux semaines à Noël avec tous les joueurs en vacances. Là, nous avons un groupe restreint avec encore des joueurs en vacances post-Mondial (Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu sont attendus mercredi, NDLR) ou sollicités pour la coupe du monde (Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout). L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue, remettre au niveau les joueurs en fonction de la première partie de saison effectuée, en fonction de leur temps de jeu, de leur participation ou non aux matches internationaux ou à la coupe du monde. Nous les avons récupérés dans un bon état physique et mental. Le programme avait bien été effectué. C’est la raison pour laquelle nous avons pu débuter un travail plus spécifique très rapidement » Carlo Spignoli – Source : La Provence (12/12/22)