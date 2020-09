Covid-19 / OM : Le club ferme son centre de formation

Suite à des cas de COVID-19 constatés au sein des équipes de jeunes, le club a décidé de fermer les locaux du centre de formation.

Selon une information de la Provence, le club a averti hier soir par SMS les parents des pensionnaires du centre que :« suite à des cas de Covid au centre de formation, pas d’école, de transport et d’entraînement demain (aujourd’hui, ndlr) et pas de match amical samedi. On vous tiendra au courant pour la semaine prochaine ».

Plusieurs cas positifs au covid chez les U16 et U17 ?

Toujours selon La Provence, plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été constatés au sein des équipes U16 et U17. Les cours ont également été suspendus, le temps que la situation sanitaire revienne sous contrôle. C’est un coup dur pour la pouponnière olympienne. Après l’équipe professionnelle, c’est au tour des jeunes d’être impactés par le Covid-19… Bon rétablissement à tous les malades !