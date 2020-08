OM : Les noms des 3 (nouveaux) joueurs testés positifs au covid-19 révélés

L‘Olympique de Marseille a communiqué ce mardi trois nouvelles suspicions de cas de Covid-19 au sein de l’effectif professionnel. Le Journal La Provence vient de révéler les noms de ces joueurs.

Après Jordan Amavi, Valentin Rongier, Maxime Lopez, Steve Mandanda et Dimitri Payet, trois nouveaux joueurs de l’OM ont été testés positif au covid-19. Selon le journal La Provence, il s’agirait de Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu. Cela fait donc au total pas moins de huit olympiens contaminés dans le vestiaire marseillais à ce jour. Le déplacement à Brest ce dimanche pour le compte de la 2e journée de Ligue 1 est plus que jamais menacé.

