Vente OM : Boudjellal a un plan B pour racheter le club

L’ancien président du RCT Mourad Boudjellal a de nouveau évoqué le dossier de la vente de l’Olympique de Marseille. Invité dans l’émission le Moscato Show, il a expliqué que s’il restait fidèle à Mohamed Ajroudi, d’autres investisseurs pourraient être intéressés par ce projet.

Le dossier de la vente de l’OM est visiblement toujours d’actualité pour Mourad Boudjellal. Ce dernier a en effet toujours l’ambition de devenir le président du club marseillais. Invité dans l’émission le Moscato Show sur RMC Sport, il a ainsi expliqué que si ce n’était pas avec l’homme d’affaires Mohamed Ajroudi, son plan A ce pourrait être avec d’autres investisseurs…

Si vous avez un plan A, vous avez aussi un plan B et un plan C…

« »Ajroudi était la personne que nous avons choisie, c’était la personne la mieux placée pour monter un pool d’investisseurs importants. Il a un relationnel incroyable, et il peut même l’acheter tout seul à l’OM. Aujourd’hui il a choisi de ne plus parler et de voir à l’arrivée s’il y arrive ou pas. Reprendre l’OM sans lui ? Vous savez bien que si vous avez un plan A, vous avez aussi un plan B et un plan C. Bien sûr que l’on peut fonctionner comme ça. Il n’y a que les combats qui ne sont pas menés qui sont perdus d’avance. » Mourad Boudjellal- Source : RMC Sport » Mourad Boudjellal – Source : RMC Sport