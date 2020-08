Cuisance, Lyon sans Coupe d’Europe et les investisseurs d’Ajroudi… Les 3 Infos OM de ce samedi 01 août 2020

Voici les infos principales de l’Actu OM pour ce samedi 1er Août 2020. Le projet Ajroudi toujours dans les parages tout comme la rumeur Cuisance et les défaites de Lyon…

Vente OM : De nouveaux noms derrière le projet Ajroudi (et une connexion incroyable en bonus)…

Cela fait désormais plusieurs semaines que Mohamed Ayachi Ajroudi s’est déclaré publiquement candidat au rachat de l’Olympique de Marseille. De nouvelles informations sur les investisseurs qui l’accompagnent dans cette aventure viennent d’être révélées…

Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen Orient, vient en effet d’expliquer que Haïm Taib, homme d’affaires israélien ferait partie du tour de table d’Ajroudi. Bon jusque là, ça va. Une fortune israélienne était attendue parmi les investisseurs d’Ajroudi. Sauf que Malbrunot continue de dérouler les connexions de Taib en Arabie Saoudite jusqu’à arriver à… la famille Ben Laden !

OM: l’homme d’affaires israélien présent ds le tour de table de M. Ajroudi pour acheter l’OM est Haïm Taib, patron du groupe Mitrelli, selon 1 source au fait des discussions. Taib a déjà été en affaire avec le businessman saoudien Mazen al-Sawwaf, proche de la famille Ben Laden. pic.twitter.com/t9D7FG65Qa — Georges Malbrunot (@Malbrunot) August 1, 2020

Marié avec la demi-soeur d’Oussama Ben Laden, M. Al-Sawwaf est bien introduit auprès de grands groupes industriels français. D’origine tunisienne, Haim Taib est présent notamment en Angola et en Côte d’Ivoire. — Georges Malbrunot (@Malbrunot) August 1, 2020

Mazen al-Sawwaf est décédé depuis quelques mois, selon une autre source. — Georges Malbrunot (@Malbrunot) August 1, 2020

Concurrent OM : Garcia réussit l’exploit… de ne pas qualifier Lyon en Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1997 !

Hier soir, le club lyonnais a perdu la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain après prolongations lors de la séance de tirs aux buts ! 6 tirs aux buts à 5 face au PSG…

Il faudra désormais que le club de Rudi Garcia gagne la Ligue des Champions pour participer à une Coupe d’Europe l’an prochain, puisqu’il a en effet terminé septième du dernier championnat de Ligue 1. En attendant, l’entraîneur rhodanien était plutôt satisfait de ses hommes…

« C’est très bien ce qu’on a fait… » Garcia

« C’est très bien ce qu’on a fait, l’organisation. On aurait pu être un peu plus juste sur quelques transitions et poser un peu plus de problèmes au niveau des occasions de but. Mais bon, voilà… Les tirs au but, c’est un exercice technique, ils ont été meilleurs que nous parce qu’ils ont tous marqué et puis Navas est parti une fois du bon côté. Au niveau des enseignements, ça doit donner confiance au groupe et montrer qu’on est capables de rivaliser avec l’une des meilleures équipes d’Europe si ce n’est la meilleure. »

Rudi Garcia – Source : Foot Mercato

Mercato OM : L’entraîneur du Bayern parle d’un (très) éventuel départ de Cuisance…

Le jeune français gagne du temps de jeu en cette fin de saison avec les Bavarois et pourrait bien continuer sa progression chez les champions d’Allemagne.

Hans-Dieter Flick, l’entraîneur du Bayern, a évoqué le sujet hier soir après la rencontre amicale face à l’OM. Cuisance semble loin d’être parti…

« Je ne suis pas au courant des rumeurs »

« Michaël fait un excellent travail à l’entraînement et aussi aujourd’hui quand il est entré en jeu. Il s’est préparé et a joué comme nous voulons le voir jouer aujourd’hui. Il prend du plaisir et il se montre beaucoup. Parfois il prend des risques mais c’est tout à fait normal. Il met la défense adverse sous pression, c’est ce que j’attends de lui. Son transfert ? Je ne suis pas au courant des rumeurs parce qu’il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Je suis relativement détendu. »

Hans-Dieter Flick – Source : Foot Mercato

La stat :

Cuisance a joué 302 minutes en Bundesliga dont 267 sur les seuls mois de mai et juin après la coupure forcée par la pandémie de Covid-19.