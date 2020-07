Ligue des champions : On connait beaucoup des qualifiés… ça peut faire mal pour l’OM !

De retour en Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM aura très fort à faire pour briller dans cette compétition ! En attendant le début, petit tour d’horizon de la compétition à venir.

Pour l’instant, 26 clubs sur 32 (dont l’OM) sont déjà qualifiés pour la phase de poules de l’édition 2020-2021 de la ligue des champions. 6 autres clubs devront passer par les barrages pour obtenir les dernières places qualificatives. La C1 commencera le 20 octobre, et la finale aura lieu à Istanbul, le 29 mai 2021.

Exceptions et cas particuliers.

Initialement qualifiés pour les barrages (Ajax Amsterdam) et le 3ème tour préliminaire (Stade Rennais), l’Ajax et Rennes pourraient être qualifiés directement en phases de poules, à 2 conditions. Pour l’Ajax, le club de la capitale Hollandaise doit espérer qu’un club déjà qualifié par son championnat remporte l’édition 2019-2020 de la C1. Parmi les équipes encore en lice, seuls Lyon et Naples peuvent empêcher ce scénario.

Pour Rennes l’équation est similaire. Si un club déjà qualifié par son championnat remporte l’Europa League, les Bretons iront directement en phase de poules de la C1. La encore, les Rennais ont de grandes chances d’y arriver car parmi les 16 clubs encore en lice, les 5 principaux favoris (Manchester United, Istanbul Basaksehir, FC Séville, Inter Milan et Shakhtar Donetsk) sont déjà qualifiés via leur championnat pour la C1. Nul doute que des supporters de ces 5 clubs vont fleurir en Bretagne dans les prochaines jours !

Les chapeaux à l’heure actuelle

Chapeau 1

PSG, Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Juventus, Zenit Saint-Pétersbourg, vainqueur C1, vainqueur C3

Chapeau 2

Atlético de Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, FC Séville, Borussia Dortmund, Chelsea, Shakhtar Donetsk

Chapeau 3

Porto, Leipzig, Lazio

Chapeau 3 ou 4

Lokomotiv Moscou, Atalanta Bergame, Inter Milan, OM, FC Bruges

Chapeau 4

Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir

L’OM VERS UN GROUPE DE LA MORT ?

Comme expliqué dans ce tableau fait sur twitter par droit au but tv, l’OM a été reversé dans le chapeau 4 des équipes qualifiées. Un tel positionnement, qui ne devrait pas évolué au vu du coefficient du club olympien, promet un tirage au sort difficile…

🔵 Officiel à 99%: L’OM sera dans le chapeau 4 de la Ligue des Champions 2020/21 🔵 Voici le plateau des futurs participants, les chapeaux ainsi que les favoris des Tours Préliminaires. #TeamOM | 🔵⚪ pic.twitter.com/RLF991Gm4w — DROIT AU BUT (@DROIT_AU_BUT_TV) July 26, 2020

Dans un tirage de la mort, l’OM pourrait se retrouver dans une poule composée de Liverpool, du FC Barcelone et de la Lazio Rome ! Un tel groupe serait très compliqué pour les hommes d’André Villas-Boas et réduirait fortement les chances de qualification pour la phase a élimination directe. Le club et les supporters attendront avec anxiété le 1er octobre, date du tirage au sort de la phase de poule…