Dall’Oglio annonce la couleur, Danilo présenté par un spécialiste brésilien, ce qu’Harit pensait de Payet… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Dall’Oglio annonce la couleur, Danilo présenté par un spécialiste brésilien, ce qu’Harit pensait de Payet.

OM – MHSC : « Ce match ne sera pas une partie de rigolade » prévient Dall’Oglio !

Coach du MHSC depuis le début de la saison, Olivier Dall’Oglio s’apprête à jouer sa troisième confrontation contre l’OM. Toujours perdant face aux Marseillais cette saison, il vient avec des intentions offensives au Vélodrome !

En conférence de presse avant la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le MHSC, Olivier Dall’Oglio a longuement été questionné sur Rémy Cabella, sa nouvelle recrue. L’ancien joueur de l’OM fait partie du groupe et pourrait même jouer selon son coach.

« Cabella est plutôt bien, voire très bien après avoir passé tous les tests physiques. Il a participé aux ateliers ce matin. En termes de blessure (au mollet), il n’a plus rien. J’ai l’autorisation des médecins pour l’emmener à Marseille. Je prendrai une décision samedi. On a la possibilité de renforcer l’équipe avec un joueur qui peut rapidement s’intégrer. Comme Rémy est très motivé, comme on l’a senti au quotidien, pourquoi ne pas l’intégrer rapidement ? C’est un joueur de haut niveau qui connaît bien la maison et s’y sent bien. L’inconnu, c’est le rythme. Comme c’est une nouvelle équipe pour lui, son intégration se fera petit à petit. »Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)

On y va pour gagner , ce sera un gros match pour nous — Dall’Oglio

L’entraîneur français a ensuite évoqué la rencontre face à l’Olympique de Marseille. Lui qui n’a pas réussi à battre les joueurs de Sampaoli cette saison après deux confrontations (en L1 et en Coupe de France), il affirme vouloir remporter cette rencontre et vient avec des intentions offensives au Vélodrome !

« Si on veut finir dans les dix premiers, nous devons éviter ces laisser-aller que l’on a par moments. On doit retrouver un élan, une détermination et un collectif. J’ai senti que l’on avait lâché après un match intéressant à Bordeaux. On a remis un peu les choses à plat. Ce match ne sera pas une partie de rigolade. On y va pour gagner sachant que l’on n’a pas perdu en Coupe. Ce sera un gros match pour nous » Olivier Dall’Oglio — Source: Conférence de presse (08/04/22)

Mercato OM : Quand un spécialiste du football brésilien nous présentait Danilo en mars dernier !

Ce samedi, le journal L’Equipe nous informait que l’Olympique de Marseille avait coché le nom de Danilo pour remplacer Kamara. En mars dernier, le spécialise du football brésilien Dominique Bailif nous présentait le milieu de terrain comme un Bon Plan Mercato !

Depuis quelques années maintenant, Football Club de Marseille propose des « Bon Plan Mercato » décrit par des spécialistes du football étrangers : Russie, Brésil, Colombie, Italie, Argentine…

Il y a moins d’un moins, le journaliste Dominique Bailif nous parlait d’un milieu de terrain capable de remplacer Kamara qui sera en fin de contrat en juin prochain. Ce samedi, le journal L’Equipe affirmait que ce joueur était dans la short-list de Pablo Longoria pour le mercato d’été. Retour sur la description que nous en faisait le journaliste !

FOCUS SUR Danilo Club actuel Palmeiras (Brésil) Poste Milieu axial Taille 1m77 Age 20 ans Valeur Transfermarkt 18M€ Danilo é o melhor jogador desse Palmeiras. CRAQUE! pic.twitter.com/OjlsQbv1Lh — Palmeiras/BR 🔟 🏆🏆🏆💨 (@SEPalmeirasBR) March 24, 2022

Danilo pourrait être un bon remplaçant à Kamara avec un temps d’adaptation

A LIRE: ASSE – OM : Sans Milik, quelle attaque ?

« Danilo de Palmeiras a un bon profil pour jouer au milieu, il peut se désaxer coté droit. Il est encore très jeune, il a 20 ans, mais il a montré la saison dernière que malgré son jeune âge il pouvait s’imposer dans un des meilleurs clubs brésiliens. Il a gagné la Copa Libertadores, le mondial des clubs aussi. Il a cette capacité à jouer comme numéro 6 mais à pouvoir se projeter rapidement vers l’avant, il aime bien participer aux actions offensives. Il a même parfois été utilisé en numéro 8. C’est un très bon jeune joueur qui a été sollicité, il est suivi par des clubs européens. Il a prouvé qu’il pouvait assumer ce poste là dans un grand club avec cette capacité à pouvoir très bien défendre comme sentinelle devant la défense, gratter des ballons, être physiquement présent dans les duels. Mais il a aussi une bonne qualité technique pour la relance. Il ne se cache pas. C’est un très gros potentiel dont on parle beaucoup au brésil surtout depuis la saison dernière. On attend un transfert vers l’Europe pour lui. On est encore loin du niveau de Boubacar Kamara qui a montré d’énormes qualités cette saison, mais ça pourrait être un bon remplaçant avec un temps d’adaptation. On l’a vu avec Gerson qui a eu besoin de temps alors qu’il sortait de deux grosses saisons avec Flamengo. Danilo pourrait être une très bonne solution, par contre le transfert ne sera pas donné la clause fixée par Palmeiras est de 50M€, mais ça peut très vite descendre dans des négociations, avec des bonus. Il y a de la concurrence mais ça peut être une belle cible pour Longoria à ce poste là. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (29/03/2022)

OM – Harit : « Je pensais que Payet était un crevard avant d’arriver ! »

Ce lundi sera diffusée l’émission Le Vestiaire avec quelques joueurs de l’OM dont Harit et Payet ! En teasing, RMC a publié un extrait entre les deux meneurs de jeu marseillais !

Censé épauler Dimitri Payet au poste de numéro 10 et être en quelque sorte sa doublure, Amine Harit a plutôt été mis sur le terrain avec le Réunionnais. La cohésion entre les deux joueurs a montré ses preuves sur quelques matchs, notamment face à l’ASSE le week-end dernier.

J’ai été surpris ! T’es pas un mec comme ça — Harit

Face à Montpellier ce dimanche, les deux hommes risquent d’ailleurs d’être alignés ensemble en l’absence de Milik. Si la relation technique fonctionne bien entre Harit et Payet, le Marocain ne pensait pas que du bien de son coéquipier avant d’arriver.

A LIRE AUSSI : OM-Montpellier: Le groupe toujours sans Milik !

En effet, dans un extrait de l’émission Le Vestiaire qui sera diffusée lundi à 21h, le milieu offensif a décrit ce qu’il pensait de l’international français avant de débarquer à l’Olympique de Marseille… Payet n’a pas hésité à lui répondre avec une punchline qu’Harit compte conserver et ressortir !

« Je ne te mens pas, je pensais que tu étais un crevard avant de venir ! Parce que tu connais… En général les grands noms comme ça, quand les mecs sont les joueurs phares d’une équipe, ils ont ce besoin de marquer tout le temps. Ils veulent toujours être devant tout le monde, être la personne qui occupe le plus d’espace et tout ça. Mais franchement, j’ai été surpris ! T’es pas un mec comme ça. » Amine Harit – Source : RMC, émission Le Vestiaire

Un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir… — Payet

« Ce n’est pas ma conception du grand joueur pour moi. Je ne sais plus qui m’a dit ça mais on m’a dit : un joueur phare est fait pour éclairer, pas pour éblouir… » Dimitri Payet – Source : RMC, émission Le Vestiaire

🗣💬 « Moi je pensais que tu étais un crevard » 😅 Amine Harit dit droit dans les yeux à Payet ce qu’il pensait de lui quand il a signé à l’OM. 🔵 #LeVestiaire à Marseille !

📺 Lundi à 21h sur RMC Sport 1 pic.twitter.com/CMqBzxCuCZ — RMC Sport (@RMCsport) April 9, 2022

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là». Amine Harit – source : Prime Video (mars 2022)