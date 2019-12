Daniel Riolo explique pourquoi l’OM « va cartonner Nîmes » ce samedi !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille va affronter Nîmes au Stade Vélodrome. Selon Daniel Riolo, les Crocos vont se faire « cartonner » par l’OM…

Dans l’émission en podcast, l’After Marseille sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur le match nul de l’OM à Metz qui vient stopper la bonne série de victoire.

tu pouvais mettre à Lyon 3 points en plus dans la tronche — RIOLO

Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Germain (correspondant à Marseille) ont évoqué la possibilité que l’OM ait eu un complexe de supériorité en se déplaçant en Lorraine, ce qui justifierait le résultat décevant… C’est pourquoi Daniel Riolo pense que les Marseillais vont dérouler face aux Crocos ce samedi.

« Je ne suis pas inquiet pour le match face à Nîmes parce qu’il y a eu l’alerte face à Metz ! Ils n’auront plus ce complexe de supériorité qu’ils ont pu avoir. Là tu peux être sûr qu’il va y avoir une mobilisation à l’OM et que Nîmes va se faire cartonner. Mais ça m’embête que quand t’as 6 points à prendre et t’en prends que 4… C’est dommage. Je ne pense pas que ce soit préjudiciable. Lyon est en perdition tu pouvais leur mettre encore 3 points en plus dans la tronche… C’est dommage !

Daniel Riolo – Source : After Marseille