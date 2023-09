Daniel Riolo très inquiet pour l’OM (et pointe du doigt un problème chez Marcelino)

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul et vierge (0-0) face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1 ce dimanche soir au stade vélodrome. La prestation des marseillais n’a pas du tout rassuré les supporters et les observateurs comme Daniel Riolo.

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur le match de l’Olympique de Marseille face à Toulouse. « Je suis très inquiet pour l’OM. L’OM de Tudor proposait un football total, partout un peu fou, échevelé, avec beaucoup de prises de risques. Là, je m’ennuis. Et je ne vois pas d’issue. Je pensais Marcelino plus souple… or il ne l’est pas, » a ainsi confié l’éditorialiste dans l’émission l’After Foot.

La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Marcelino au micro de Prime Video au terme du match OM – Toulouse (0-0) :

« Non je ne crois pas que le public se soit ennuyé ce soir. Le match a été intense, nous avons progressé par rapport aux matchs précédents. Aujourd’hui il nous a manqué de la précision dans les trente derniers mètres. Nos attaquants n’ont pas eu de réussite. La pelouse était en très mauvais état, c’était très difficile de jouer. Nous avons essayé de gagner de la première à la dernière minute », a ainsi déclaré le coach de l’OM au terme de la rencontre.

