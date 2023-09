OM-Toulouse (0-0): Clauss tire la sonnette d’alarme

L’Olympique de Marseille a concédé le match nul et vierge (0-0) face à Toulouse lors de la 5e journée de Ligue 1. Les Olympiens sont restés muets malgré un poteau de Valentin Rongier (57e) et un coup franc de Jonathan Clauss sur la barre transversale (78e). Le latéral marseillais est revenu sur la contre-performance de son équipe au micro de Canal+.

« Il faut aller plus loin dans le projet si on veut devenir une équipe costaud »

« On était prêts sur le plan athlétique et mental. Il y a des choses à corrgier techniquement et tactiquement. Ces choses qu’on veut mettre en place, on met trop de temps à les appliquer », a affirmé le joueur de l’OM. Il faut aller plus loin dans le projet si on veut devenir une équipe costaud. On a du mal à trouver ce liant, ce truc qui fait qu’on est bien huilés. Ça passe par l’entraînement. Il faut beaucoup plus faire, beaucoup plus s’impliquer. Sinon, on va avancer trop lentement », a ajouté Jonathan Clauss.