De Bono donne deux aspects sur lesquels l’OM est largement supérieur au PSG !

Avant le Clasico du 26 février entre l’OM et le PSG l’écart est de 5 points entre les deux équipes. Dans notre émission Débat Foot Marseille sur youtube, notre consultant Jean-Charles de Bono se méfie de cette équipe du PSG en difficulté qui peut poser de gros problèmes au club marseillais.

Le club francilien n’a que 5 points d’avance sur l’OM au classement de la Ligue 1. Sur les derniers matchs, le PSG perd des points ou gagne dans la difficulté comme face à Lille dimanche dans les dernières secondes. Neymar et Nuno Tavares sont incertains pour ce match, mais Mbappé sera bien présent. Du côté de l’OM, Gigot (blessé) et Mbemba (suspendu) seront eux aussi absent. De quoi inquiéter l’OM avant ce choc décisif dans la course au titre.

A lire aussi : Débat houleux entre Di Meco et Rothen avant OM vs PSG !

Dans notre émission Débat Foot Marseille, notre consultant et ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono se méfie quand même de cette équipe du PSG .

Je sens que cette équipe du PSG est blessée

»Je les ai trouvés une nouvelle fois en difficulté. En première période, ils auraient pu aggraver le score. Après, ils ont chuté. Peut-être que physiquement ils n’étaient pas au top. Je sens que cette équipe est blessée. C’est une équipe qui a des difficultés de réaction. Ils ont souvent la tête dans le sac quand ils encaissent des buts. Je pense qu’au Vélodrome ça va être très dur pour eux avec l’ambiance qu’il va y avoir. Mais je me méfie toujours. Il faut faire attention à la réaction de la bête blessée. On ne sait pas comment ça peut se passer. Il y a le retour de Mbappé. C’est celui qui déclenche toutes les actions offensivement par sa vitesse. Et surtout on a pas Mbemba. La peur que j’ai, c’est ça. Après j’ai confiance en l’OM. Aujourd’hui ils sont dans une disposition extraordinaire. Mais il ne faut pas qu’ils jouent le match avant. Le match de coupe de France c’est une chose, un match de championnat c’est autre chose. La psychologie c’est Tudor qui a imprégné cette force mentale. Il n’y a aucun doute. Je pense qu’il dit à ses joueurs de faire le job. Après il se passera ce qu’il se passera. Il les a poussés au maximum de leurs possibilités. Là dessus je n’ai pas ce doute. Si tu perds la rencontre c’est que tu es moins bien physiquement. Dans le jeu et dans l’aspect engagement l’OM est largement supérieur. Quand on voit les prestations de l’OM techniquement, tactiquement, dans les engagements dans les retombées de ballon, on se dit que l’OM est largement supérieur à Paris. Maintenant attention au réveil. Attention de ne pas trop s’enflammer aussi. » Jean-Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (20/02/2023)