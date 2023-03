Arrivé au mercato d’été 2022, en provenance d’Arsenal, Nuno Tavares a eu des débuts fracassants avec l’OM. Mais depuis plusieurs matchs son inactivité dans le travail défensif agace. Sur le plateau du DFM, notre consultant Jean-Charles de Bono et notre invité Patrick Bosso expriment leur frustration de Tavares.

Avec 6 buts en 32 matchs, toutes compétitions confondues, Nuno Tavares apporte un plus offensif à l’OM. Mais Tavares est très peu présent dans le repli défensif et provoque souvent des occasions dangereuses pour les adversaires de l’OM.

Sur un match Tavares passe à côté de toutes ses qualités

« Il n’est pas régulier du tout. C’est un joueur sur les cinq premiers matchs de la saison tu demandes ce que c’est que cette bombe atomique. Tu te dis mais comment ça se fait qu’Arsenal a pu laisser partir un joueur comme ça ? Sur les 5-6 premiers matchs c‘est le meilleur joueur du début de saison, il est dans l’équipe type, il met des buts, il est passeur, en fait il a tout. Et puis après le joueur il disparaît dans le jeu mais aussi sur le replacement défensif. Dans l’attitude dans l’esprit il y a quelque chose chez lui qui me chagrine mais je sais pas vraiment ce que c’est. Je pense que psychologiquement il a besoin d’être bien cadré. Ou alors d’être avec des personnes d’expérience qui sont à côté de lui qui lui expliquent vraiment ce que représente le club ce que l’OM demande et dans quel domaine il peut progresser pour véritablement être international portugais. Parce qu’il a la vitesse, le dribble, la frappe et il a le physique. Le problème c‘est qu’à un moment donné il passe à côté de tout ça sur une rencontre. Et tu ne sais pas pourquoi. Donc est-ce que c’est psychologiquement qu’il n’arrive pas tout à gérer ? Est-ce que c’est la pression par moment ? Est-ce que c’est parce qu’il joue de sa manière à lui ? Comme il a envie de jouer comme quand nous on descendait au quartier avec le ballon sous le bras, on jouait on dribblait tout le monde et on allait marquer le but et puis ce qui se passait derrière on s’en foutait. Voilà il me donne cette impression là, du joueur qui descend dans le quartier en bas avec le ballon sous le bras et qui joue comme il a envie. Et ça me chagrine un petit peu parce que maintenant dans le monde professionnel on ne demande pas que ça ». Jean-Charles de Bono – Source Football Club de Marseille (20/03/2023)

Je vois que Tavares est en train de régresser

« Moi je vois Saliba par exemple qui avait le même parcours, qui a été prêté par Arsenal. Tu vois un joueur qui a progressé à l’OM. Alors que Tavares je le vois régresser. Donc c’est ça qui me fait poser des questions. J’étais avec un ami, le premier match, il m’a dit « mais qu’est-ce que c’est ce joueur, ils sont fous Arsenal de nous l’avoir prêté. Et donc il fait le chemin inverse de Saliba. Donc est-ce qu’il va remonter ou pas ? La question elle est là. Après euh ça c‘est difficile à dire. Il n’y a que lui qui peut répondre. » Patrick Bosso – Source Football Club de Marseille (20/03/2023)