De l’argent pour un attaquant, Florian Thauvin et son mercato, et le classement de L1… Les 3 infos de ce 31/08 !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos de la journée. Au menu ce lundi : AVB annonce que le club va investir sur un attaquant, Florian Thauvin qui s’exprime sur son avenir, et le classement de la Ligue 1

OM : De l’argent pour un buteur ?

Le recrutement d’un attaquant est le souhait principal d’André Villas-Boas cette saison. Et il pourrait être exaucé : le club envisage d’investir sur ce poste !

Après la venue quasi bouclée de Yuto Nagatomo, André Villas-Boas veut passer au dossier de l’attaquant. Le coach portugais pense que l’OM va pouvoir investir à ce poste.

JE PENSE QUE L’ON A DE L’ARGENT POUR INVESTIR POUR CE POSTE DE L’ATTAQUANT — VILLAS-BOAS

« Nagatomo est arrivé aujourd’hui, il va passer des tests en espérant que tout se passe bien. On en avait parlé avec Jacques-Henri et Pablo, on cherchait quelqu’un avec de l’expérience. Il a 12 matchs de Ligue des champions, il a cette expérience, c’est un capitaine dans le vestiaire, il parle plusieurs langues… Maintenant, on va démarrer les discussions avec Amavi pour prolonger le contrat en espérant que ça se passe rapidement. (…) On a fait un joueur en prêt, un autre libre… je pense que l’on a de l’argent pour investir pour ce poste de l’attaquant. Cela va nous permettre d’attaquer pour un attaquant. Je fais confiance à Pablo et Jacques-Henri. »

André Villas-Boas – source: Conférence de presse aprés Brest – OM (30/08/2020)

OM : florian thauvin fait un point sur son avenir

Florian Thauvin n’a pas raté son premier match de la saison 2020/2021. L’ailier marseillais a été décisif et s’est confié sur son match mais aussi son avenir après la rencontre…

Présent en conférence de presse après la rencontre, les zones mixtes sont pour l’instant fermées pour cause de Covid, l’ailier marseillais est revenu sur son match. Auteur du premier but, avec sa spéciale, et de deux passes décisives pour Caleta-Car sur coup franc, Florian Thauvin était content d’avoir disputé l’intégralité de la rencontre. Il estime être à 75% de son niveau et annonce clairement qu’il va jouer la saison avec l’OM

JE VEUX FAIRE UNE GROSSE SAISON — THAUVIN

» J’ai eu de très bonnes sensations. J’ai joué 90 minutes. Il faut encore que je travaille pour retrouver de l’explosibilité sur les premiers mètres, pour éliminer pour vis-à-vis. Je suis à 70 %-80 % de mon niveau. Si on m’avait dit que j’allais revenir à ce niveau ; j’aurais signé tout de suite. (…) Joueur de l’OM cette saison ? Oui, j’ai déjà répondu à cette question. Le plus important pour moi c’est de jouer au football, c’est la chose que j’aime le plus, j’ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra. » Florian Thauvin – source : Conférence de presse (30/08/2020)

LIGUE 1 : L’OM LANCE SA SAISON ET MARQUE SES 3 PREMIERS POINTS…

Après le report de son premier match face à l’ASSE, l’OM a débuté sa saison à l’extérieur, à Brest. Les Marseillais se sont imposés 3-2 de quoi enfin lancer cet exercice 2020/2021…

Mis à part le PSG, toutes les équipes de Ligue 1 ont disputé au moins un match. Nice est en tête du championnat avec deux victoires en autant de matches. L’OM se retrouve 10e, son adversaire de dimanche, Brest, est bon dernier. Les prochaines rencontres se joueront à partir du 10 septembre après la première trêve internationale…

Classement après 2 journées de L1 (non complètes)