De Zerbi attendu plus de Greenwood, l’annonce de Mbemba et Diaz valide l’option Pogba… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche :

De Zerbi veut un Greenwood plus dans le collectif

Mason Greenwood, recruté pour 26 millions d’euros lors du dernier mercato d’été, connaît un début de saison 2024/2025 remarqué avec l’Olympique de Marseille. Après 11 journées de Ligue 1, le jeune attaquant de 23 ans s’est déjà illustré en inscrivant 8 buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l’OM. Cependant, malgré ses statistiques impressionnantes, l’entraîneur Roberto De Zerbi semble avoir des exigences bien plus élevées pour l’ex-joueur de Manchester United, notamment en ce qui concerne son engagement défensif et son implication sur le terrain.

Selon le quotidien régional La Provence, Roberto De Zerbi, qui a rejoint l’OM cet été, se montre agacé par certains aspects du jeu de Greenwood, notamment son manque d’implication défensive. L’entraîneur italien, réputé pour son style de jeu basé sur un pressing intense et une forte possession de balle, attend de ses joueurs une contribution dans tous les aspects du jeu, y compris la phase défensive. Si Greenwood brille indéniablement dans la zone de vérité, son travail sans ballon reste insuffisant aux yeux de De Zerbi, surtout à domicile au Stade Vélodrome.

Greenwood à l’OM : l’importance du jeu collectif

Sous les ordres de De Zerbi, l’OM met un accent particulier sur la transition rapide et le pressing haut, des éléments souvent négligés par les attaquants purement offensifs comme Greenwood. Alors que l’Anglais excelle devant le but, son manque de réactivité pour aider son équipe à récupérer le ballon ou à défendre est un point qui ne passe pas inaperçu. Pour De Zerbi, il est essentiel que tous les joueurs, y compris les ailiers comme Greenwood, participent activement à la récupération du ballon et au jeu collectif, afin de garantir un équilibre et une efficacité sur l’ensemble du terrain.

Conclusion : Greenwood devra évoluer sous l’œil de De Zerbi

L’Olympique de Marseille, qui ambitionne de revenir au sommet du football français, a misé sur Mason Greenwood pour sa capacité à faire la différence devant le but. Mais l’OM de Roberto De Zerbi ne se contente pas d’un simple buteur. Si Greenwood veut s’imposer comme un élément clé de l’attaque marseillaise, il devra répondre aux exigences tactiques de son coach, en apportant également sa contribution dans les phases défensives et en se montrant plus impliqué dans le jeu collectif.

Mbemba veut partir de l’OM en janvier

Mis au placard depuis le début de saison par la direction de l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba semble avoir pris une décision claire concernant son avenir. Le défenseur central de 30 ans, qui reste néanmoins un titulaire en sélection avec la République Démocratique du Congo, a exprimé publiquement son souhait de quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal.

Après la défaite de la RDC face à la Guinée (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2024, Mbemba a fait des déclarations qui laissent peu de place au doute sur ses intentions : « J’ai un contrat avec Marseille. J’espère (partir de l’OM) en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde. » Ces propos, à la fois lucides et teintés de frustration, montrent qu’il est désormais prêt à tourner la page du club phocéen.

A lire : Mercato : Ce consultant sur RMC n’exclut pas l’OM pour Pogba !

Football ! La réaction de Chancel Mbemba après la défaite de la RDC 🇨🇩 contre la Guinée 🇬🇳 (1-0)en eliminatoire de la CAN 2025 . #AFCONQ2025 #GUIRDC #CAN2025 #ChancelMbemba #OM pic.twitter.com/qXwVZSmRjS — Odon Muhindo (@odon_muhindo) November 16, 2024

Depuis le début de la saison, Chancel Mbemba n’a pas disputé une seule minute sous les ordres de De Zerbi, malgré un passé solide en tant que défenseur clé à l’OM. Son absence sur le terrain à Marseille contraste avec ses performances régulières avec la RDC, où il reste un élément incontournable. Le défenseur, sous contrat avec l’OM jusqu’en 2025, semble de plus en plus déterminé à changer d’air, et un départ dès janvier se précise. L’Arabie Saoudite semble être la destination annoncé pour l’ancien du FC Porto.

La situation de Mbemba est devenue un dossier sensible à Marseille. Le club se retrouve dans une position délicate, avec un joueur de son calibre qui n’a plus de place dans l’effectif. La direction veut se débarrasser du joueur et ce dernier veut partir, un terrain d’entente devrait être trouvé en janvier.

En résumé, le défenseur de la RDC a clairement exprimé son désir de partir, et la situation actuelle semble mener à une séparation inévitable. Le mercato d’hiver s’annonce crucial, tant pour le joueur que pour l’Olympique de Marseille, qui devra trouver une solution à ce poste ou l’expérience manque cruellement.

Pogba à l’OM ? Une possibilité pour Diaz !

Le départ de Paul Pogba de la Juventus marque un tournant décisif dans sa carrière. Après un passage difficile, entre blessures, suspension et polémiques, l’international français de 31 ans se retrouve libre de tout contrat. Ce dernier pourra rejouer à partir de mars 2025…

Dans son analyse sur RMC, Kévin Diaz laisse l’option d’un transfert de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille comme intéressante. Le consultant estime que le milieu de terrain international ne va pas retourner en Premier League, que le style de jeu du PSG n’est pas forcement idéal sous Luis Enrique. S’il ouvre l’opportunité OM, il évoque un club comme le Bétis Séville. La MLS semble être une option sérieuse…

Ça peut être à l’OM — Diaz

👀 Officiellement libéré par la Juventus Turin ce vendredi, Paul Pogba (31 ans) est à la recherche d’un nouveau défi. Plusieurs pistes s’offrent à l’international français, qui n’a plus joué depuis plus d’un an.https://t.co/SUEysjawZk — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2024

« Où je verrais Pogba ? Je ne le vois pas trop aller en Premier League avec l’intensité qui est énorme. Il va quand même falloir qu’il ait quelques semaines avant de retrouver des sensations, avant de retrouver du rythme. Je l’aurais bien vu en Ligue 1, je l’aurais bien vu au Paris Saint-Germain dans un autre collectif, pas forcément celui de Luis Enrique. Ça peut être à l’OM. Je le verrais dans un club comme le Betis Séville, pour le laisser reprendre sans trop de concurrence dans un beau club. Il va pouvoir jouer au football, retrouver des sensations, moins de médias. Qu’il se mette un peu au vert et puisse se reconcentrer quelques mois dans sa carrière ».

Conclusion : La MLS comme destination favorite ?

D’après Sky Sports, Paul Pogba aurait trois destinations principales pour la suite de sa carrière, à savoir un retour en Premier League en Angleterre, les États-Unis, où il a des attaches, et l’Arabie saoudite. Alors qu’il fêtera ses 32 ans en mars, la fin de sa suspension pour dopage est prévue pour mars 2025. Malgré des années compliquées marquées par des blessures à répétition, Pogba poursuit son travail physique en vue d’un retour rapide sur les terrains. Son objectif est clair : retrouver la forme le plus vite possible pour espérer revenir en équipe de France.