Défaite de Paris, scènes de liesse à Marseille, l’OM reste le seul club français vainqueur de la C1 !

L’Olympique de Marseille a remporté la Ligue des Champions en 1993 face à l’AC Milan (1-0). Depuis aucun autre club français n’a été capable de reproduire l’exploit. Le PSG pensait pouvoir le faire ce soir mais…

Le Bayern Munich a été impitoyable et l’a emporté un but à zéro.

Si Mbappé, Neymar et compagnie se sont procurés pas mal d’occasions, Neuer n’a rien laissé passé multipliant les parades. Les Munichois ont été loin d’être inoffensifs et auraient même pu bénéficier d’un penalty juste avant le retour aux vestiaires. Mais le VAR semblait en panne…

Toujours est-il que la lumière est venue d’un ex-parisien… pour les Allemands. En effet, c’est Kingsley Coman qui à l’heure de jeu a marqué le seul but du match, de la tête, sur un caviar de Kimmich. Bayern 1 -0 Paris. Le score ne bougera plus, à la plus grande joie des supporters marseillais.

L’OM reste le seul vainqueur français de la C1.

La joie sur le Vieux Port après la défaite du PSG !