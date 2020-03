Déficit record, valeur de l’effectif en baisse et l’hypothèse d’une vente à court terme… Les 3 infos OM de ce lundi !

Une situation financière compliquée, chute libre de la valeur de l’effectif et l’hypothèse d’une vente rapide… Les 3 infos OM de ce lundi !

OM : Un possible déficit record malgré le chômage partiel ?

L’OM était déjà dans une situation financière compliquée, la crise lié au Coronavirus ne va pas arranger les choses. Les matches pourraient ne pas reprendre et dans ce cas le déficit duc club olympien pourrait dépasser les 100M€ cette saison…

Comme d’autres clubs, l’OM est passé en chômage partiel. Une mesure qui permet au club de réaliser des économies non négligeables. L’avocat en droit social au cabinet Fidal, Aymeric Hamon donne à la Provence une fourchette concernant l’économie réalisée : « En mettant le club au chômage partiel et en maintenant le salaire de ses sportifs professionnels, l’employeur va gagner entre 20 et 30% en moyenne. C’est énorme sur la masse salariale d’un club« . Mais cela ne sera pas suffisant surtout si la saison 2019/2020 ne se termine pas…

Les clubs veulent vraiment reprendre quitte à jouer la fin de saison à huis clos, l’été ou a décaler jusqu’en décembre. Car si ce n’est pas le cas, les télévisions ne payeront pas les droits TV ce qui représentera un énorme manque à gagner pour les clubs (Canal+ ne va pas payer la dernière partie des droits en Avril). Le scenario d’une saison blanche comme l’avait lancé au plus mauvais moment Jean Michel Aulas serait une catastrophe pour l’OM..

100M€ de déficit pour l’OM si la Ligue 1 ne se termine pas ?

Alors que le déficit de cette saison 2019/2020 était déjà estimé à plus de 60M€, la Provence avance lundi que « L’ardoise pourrait rapidement grimper si l’actuelle saison ne se terminait pas avec toutes les conséquences que cela engendrerait, avec un déficit de l’ordre de 110 M€ ». Le Ligue va tout faire pour terminer la saison et la DNCG devrait décaler l’examen de fin de saison. Reste à savoir ce que fera le Fair Play Financier. Le gendarme européen a annoncé plus de souplesse pour la saison en cours, mais l’OM est déjà sur le coup d’une sanction pour la saison 2018/2019. A suivre…

Mercato OM : La valeur de l’effectif en chute libre (le plus en Europe) ?

Avec le confinement (logique) lié à la pandémie du Coronavirus, les clubs de Football souffrent financièrement. L’OM, déjà dans le rouge financièrement, pourrait en plus voir la valeur de son effectif chuter…

Alors que plusieurs annulations des championnats plutôt qu’une reprise tardive sont envisagées en Europe, cette solution serait une catastrophe pour les clubs. En France, outre les droits TV, la valeur marchande des effectifs pourrait fortement baisser…

OM, une baisse de 38% de la valeur de son effectif ?

L’Observatoire du Football (CIES) a fait tourner son algorithme en prenant en compte la durée des contrats, l’état de forme des joueurs, leur âge… Le club le plus lésé des cinq grands championnats serait l’Olympique de Marseille, avec une baisse totale de la valeur de son effectif de 38%. À l’opposé, la perte la moins marquée serait enregistrée pour Stade Brestois: -16%. De plus, l’exemple de l’international français Paul Pogba est parlant, en effet il diminuerait de presque la moitié pour passer de 65M€ à 35M€.

OM : L’hypothèse d’une vente rapide de McCourt ou d’un budget à minima ?

L’OM avait prévu des déficits liés à un investissement fort pour remonter une équipe. Cependant, le club tarde à accrocher la Ligue des Champions, les comptes sont dans le rouge et la crise liée au Coronavirus n’arrange rien. Une situation qui pourrait pousser Franck McCourt à se désengager ?

Selon l’Equipe de ce lundi, Frank McCourt voit sa fortune personnel décroitre et pourrait mettre l’OM de côté. Le propriétaire américain a misé les 200M€ annoncé à l’OM mais doit faire avec des saisons en fort déficit. Prés -91,5M€ la saison passée, -78,5M€ celle d’avant, cela pourrait être encore pire cette saison. Le média sportif estime alors que « le magnat bostonien pourrait tirer un trait ou réduire la voilure sur un investissement jugé de plus en plus « inutile » dans son environnement « catastrophique» ». Ce dernier s’est voulu rassurant récemment en adressant un message aux salariés du club…

NOUS TRAVERSONS CETTE PÉRIODE DIFFICILE ENSEMBLE — MCCOURT

« Je vais prendre quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles vous portez bien. Nous traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons les gouvernements s’organiser de mieux en mieux (…) Des entreprises comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pandémie. Je veux insister sur l’importance pour chacun d’entre vous d’appliquer les gestes barrières. Je tiens à saluer les efforts pour continuer d’avancer, une forte culture d’entreprise est importante, la nôtre est particulièrement solide. Vous pouvez compter sur moi« . Frank McCourt – source : AFP (21/03/2020)