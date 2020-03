OM : Un possible déficit record malgré le chômage partiel ?

L’OM était déjà dans une situation financière compliquée, la crise lié au Coronavirus ne va pas arranger les choses. Les matches pourraient ne pas reprendre et dans ce cas le déficit duc club olympien pourrait dépasser les 100M€ cette saison…

Comme d’autres clubs, l’OM est passé en chômage partiel. Une mesure qui permet au club de réaliser des économies non négligeables. L’avocat en droit social au cabinet Fidal, Aymeric Hamon donne à la Provence une fourchette concernant l’économie réalisée : « En mettant le club au chômage partiel et en maintenant le salaire de ses sportifs professionnels, l’employeur va gagner entre 20 et 30% en moyenne. C’est énorme sur la masse salariale d’un club« . Mais cela ne sera pas suffisant surtout si la saison 2019/2020 ne se termine pas…

Les clubs veulent vraiment reprendre quitte à jouer la fin de saison à huis clos, l’été ou a décaler jusqu’en décembre. Car si ce n’est pas le cas, les télévisions ne payeront pas les droits TV ce qui représentera un énorme manque à gagner pour les clubs (Canal+ ne va pas payer la dernière partie des droits en Avril). Le scenario d’une saison blanche comme l’avait lancé au plus mauvais moment Jean Michel Aulas serait une catastrophe pour l’OM..

100M€ de déficit pour l’OM si la Ligue 1 ne se termine pas ?

Alors que le déficit de cette saison 2019/2020 était déjà estimé à plus de 60M€, la Provence avant ce lundi que « si l’actuelle saison ne se terminait pas avec toutes les conséquences que cela engendrerait, avec un déficit de l’ordre de 110 M€ ». Le Ligue va tout faire pour terminer la saison et la DNCG devrait décaler l’examen de fin de saison. Reste à savoir ce que fera le Fair Play Financier. Le gendarme européen a annoncé plus de souplesse pour la saison en cours, mais l’OM est déjà sur le coup d’une sanction pour la saison 2018/2019. A suivre…