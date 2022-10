Déjà la fin pour Konrad, la promesse de Sampaoli à Dieng, et Malinovskyi encore ciblé…Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce dimanche: Konrad pourrait revenir en janvier, Sampaoli voulait Dieng en pointe, et Malinovskyi toujours pisté…

OM Mercato: Vers un retour de prêt dès le mois de janvier ?

Prêté cet été à l’Olympiakos pour une saison, Konrad de la Fuente pourrait revenir à l’Olympique de Marseille plus tôt que prévu…

Blessé lors de la seconde partie de saison, Konrad de la Fuente n’a jamais réussi à confirmé ses premiers matches avec l’OM de Sampaoli. Plus vraiment intéressant dans le dispositif prôné par Igor Tudor, l’international américain a donc été prêté pour une saison à l’Olympiakos. Les débuts sont compliqués pour lui, d’autant que le club grec a beaucoup recruté en fin de mercato.

De plus, l’arrivée de l’ancien coach olympien Michel ne l’a pas aidé. Non inscrit dans la liste de l’Europa League, il n’a été titularisé que deux fois en Super League. Le joueur n’entre pas dans les plans de son entraineur, il n’a plus joué depuis le 11 septembre ! Il a effectué 3 matches pour 0 but et un total de 151 minutes en Super League 1. Selon l’Equipe, Konrad pourrait revenir en France dès le mois de janvier à l’ouverture du mercato hivernal. En effet, l’américain aimerait faire son retour à Marseille et les Grecs ne seraient pas opposé…

OM: La promesse de Sampaoli à Bamba Dieng

Bamba Dieng a marqué son premier but de la saison ce samedi face à Strasbourg. Après avoir vécu un été cauchemardesque, le Sénégalais respire enfin. Mais cette période aurait pu être bien différente si Sampaoli était resté à l’OM…

Dieng a ouvert son compteur but ce samedi, après avoir été mis de côté par la direction qui voulait absolument s’en débarrassé. Il n’est pas passé loin d’être un joueur de Nice, avant que son transfert capote après sa visite médicale non concluante. Le Sénégalais n’avait pas l’air d’entrer dans les plans de Tudor… contrairement à ceux de Jorge Sampaoli. En effet, selon La Provence, l’Argentin avait prévu de titulariser Dieng à la pointe de l’attaque cette saison à la place d’Arek Milik…

Mercato: L’OM en pôle position pour cette cible estivale ?

Ciblé par l’OM avec insistance lors du dernier mercato estival, Malinovskyi est finalement resté à l’Atalanta. Mais la situation du joueur devrait évoluer lors du prochain marché des transferts, au vu de son faible temps de jeu…

Annoncé tout proche de l’OM cet été, Malinovskyi est resté à Bergame. Auteur d’un excellent début de saison, l’Atalanta n’a pas besoin du joueur puisqu’il n’est plus titulaire sous les ordres de Gasperini.

Selon CalcioMercato, les dirigeants marseillais seraient en pôle position afin de le recruter cet hiver, alors que Tottenham, Nottingham Forest et West Ham sont aussi sur le coup…