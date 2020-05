Départs actés, un Portugais pisté par AVB, le président de Rennes réagit aux envies de Niang… Les infos et rumeurs mercato de la semaine !

Comme tous les dimanches, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au menu cette semaine : Départs actés, un Portugais pisté par AVB, le président de Rennes réagit aux envies de Niang…

Mercato OM : Le président de Rennes réagit aux envies de Niang !

Récemment, le nom de M’Baye Niang a été lié à l’Olympique de Marseille. L’attaquant, qui avait affiché son envie de signer à l’OM, s’est un peu fait calmer par son président…

Il y a quelques semaines, M’Baye Niang s’est exprimé sur l’intérêt de l’Olympique de Marseille. Ce dernier, très intéressé à l’idée de porter les couleurs de l’OM, était même prêt à faire un effort. « Si j’ai le projet sportif comme je l’ai eu à Rennes, pour moi baisser un peu mon salaire ne me dérange pas, parce que je vais prendre du plaisir »

On n’a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact — Holveck

Après ces déclarations, le président rennais Nicolas Holveck s’est exprimé au micro de RTL ce samedi. Le dirigeant a souhaité mettre les choses au clair concernant l’avenir de son joueur.

Nicolas Holveck – Source : RTL

🎙 Nicolas Holveck sur @RTLFrance : « J’ai vu les déclarations de Niang sur Marseille. Je comprends son envie. Mais il est bien à Rennes aussi. On a reçu aucune offre, il n’y a aucun contact. » pic.twitter.com/Vswz42l8o5 — RTLFoot (@RTLFoot) May 30, 2020

Mercato OM : C’est quasiment fait pour Alvaro?

Après les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud sur la signature d’Alvaro Gonzalez, le défenseur central s’est exprimé dans un média espagnol. Il attend de rentrer à Marseille pour finaliser son contrat !

Ce vendredi soir, Alvaro Gonzalez a confirmé qu’il existait bien des contacts avec la direction marseillaise pour devenir définitivement joueur de l’OM. Le défenseur central espagnol prêté par Villareal pourrait devenir officiellement olympien contre près de 4 millions d’euros avec un contrat de 3 ans.

Si tout se fait je serais très content — ALVARO

« Le président a confirmé que je devais rester à Marseille à la radio française mais je suis en attente de rentrer pour tout concrétiser. Si tout se fait je serais très content car avoir cette confiance de signer 3 ans à 30 ans, ça en vaut la peine »

Alvaro Gonzalez – Source : COPE

🇫🇷 @AlvaroGonzalez_, jugador del @OM_Officiel, en @partidazocope 💪🏽 « El presidente del club ha hecho oficial en una radio que me quedaré 3 temporadas más en el @OM_Officiel » 🤔 « Parece que fue un poco precipitada la suspensión de la @Ligue1Conforama « #PartidazoCOPE pic.twitter.com/E9wjifg6XG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 29, 2020

Mercato OM : Deux départs actés cet été?

Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe nous informait que Yohann Pelé allait certainement prolonger d’une saison. Ce samedi, La Marseillaise affirme que le second gardien ne sera pas conservé par le club… Même chose pour Grégory Sertic.

L’avenir de Yohann Pelé et de Gregory Sertic se dessine petit à petit… A 39 ans, le gardien de but de l’Olympique de Marseille a rendu des services cette saison sans être souvent titularisé.

Il y a quelques semaines, le journal L’Equipe consacrait un article aux joueurs proches de la retraite avec le départ de Florent Balmont… Selon le quotidien sportif, Yohann Pelé devait rester une saison de plus à l’Olympique de Marseille.

Sertic et Pelé invités à se trouver un nouveau club?

Ce samedi en revanche, La Marseillaise apporte une information totalement contraire. En effet, selon le journal, le second gardien de l’OM ne devrait pas être conservé par le club la saison prochaine.

Même chose pour Grégory Sertic qui aura vécu une saison totalement blanche, mis à l’écart par André Villas-Boas dès son arrivée en poste. Les deux joueurs devront donc trouver un nouveau club pour la saison prochaine.

Mercato OM : Villas-Boas vise un milieu offensif portugais ?

L’Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. André Villas Boas aura toutefois des moyens très limités pour renforcer son effectif durant le mercato estival.

L’Olympique de Marseille va disputer la Ligue des champions la saison prochaine, mais les dirigeants olympiens ne pourront pas faire de folie pendant le mercato pour renforcer l’équipe d’André Villas Boas. Toutefois, si l’entraineur portugais a finalement décidé de rester à l’OM, c’est qu’il a peut être eu quelques garanties sur le plan du recrutement.

le Lokomotiv ne devrait pas lever l’option d’achat de João Mario

Depuis plusieurs semaines un intérêt de l’OM pour João Mario (27 ans) est évoqué par la presse italienne. Le milieu de terrain portugais a été prêté la saison dernière au Lokomotiv Moscou par l’Inter. Recruté par le club italien pour 40 M€ en 2016, l’international aux 46 sélections s’est relancé cette saison en Russie mais ne sera pas conservé par le Lokomotiv qui n’a pas l’intention de lever son option d’achat estimée à 18 M€.

Selon les informations du site italien TMW, l’Olympique de Marseille serait toujours positionné sur ce dossier. Vu la situation financière dans laquelle se retrouve l’OM aujourd’hui on imagine que seul un prêt pourrait éventuellement être envisagé. João Mario est sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022.

OM Mercato : Le départ d’un attaquant déjà acté ?

De retour à l’OM après un an et demi de prêt, Kostas Mitroglou ne devrait pas rester à Marseille. Selon la Provence, l’attaquant grec va être poussé dehors, reste à lui trouver une porte de sortie…

Selon La Provence, « Mitroglou ne devrait néanmoins pas être conservé, ses émoluments mensuels – supérieurs à ceux de Dario Benedetto par exemple – ne correspondant plus à ceux que la maison ciel et blanche pourra pratiquer à l’avenir. Mais où pourra-t-il bien rebondir ? Sa cote reste intéressante dans son pays natal et au Portugal. Mais c’est à peu près tout… »

Le Grec est de retour de prêt. Sera-t-il là la saison prochaine ?#MercatOM #TeamOM

https://t.co/bLDcS5pqbw — La Provence OM (@OMLaProvence) May 27, 2020

Suite à une première saison moyenne, entre blessures et temps de jeu limité, Kostas Mitroglou a quitté Marseille au milieu de sa seconde saison afin de laisser de la place à Mario Balotelli. L’ancien buteur du Benfica aura marqué 16 buts en 50 matches sous le maillot olympien.

Deux prêts ratés, Mitroglou un attaquant en manque de confiance

Prêté pour un an et demi en Turquie à Galatasaray en janvier 2019, Mitro ne restera que 6 mois (et un petit but marqué). L’OM ne voulait pas entendre parler d’un retour et ses agents lui ont trouvé un point de chute au PSV Eindhoven fin août de l’année dernière. Là encore, malgré des débuts encourageants, Mitroglou ne s’est pas imposé. En manque de confiance, ce dernier va donc rentrer à Marseille vu que l’Eredivisie est aussi clôturée.

L’OM va devoir s’économiser ce gros salaire, un énorme défi vu la faible cote de cet attaquant en manque de confiance et avec un temps de jeu limité depuis deux ans…