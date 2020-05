Mercato ex-OM : Balotelli, bientôt libre, vers une destination inattendue ?

L’éphémère grantatakan de l’OM Champions Project pourrait bien à nouveau changer de club après être pourtant rentré à Brescia l’été dernier…

Entre actes de racismes impardonnables et performances médiocres (5 buts en 19 matches), le retour à la maison de Mario Balotelli ne s’est pas vraiment passé de manière idéale. Son club de Brescia est actuellement 20ème de Serie A.

Selon la Gazetta Dello Sport, en cas de relégation, le contrat de Super Mario s’annulerait automatiquement et le rendrait à nouveau libre comme l’air…

Selon la même source italienne, trois clubs brésiliens se seraient mis sur le rang pour le récupérer. Botafogo et Flamengo mais surtout Vasco de Gama qui vient de recruter une autre ex-gloire du football européen en la personne de Yaya Touré.

