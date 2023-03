Der Zakarian va devoir faire sans son joueur clé face à l’OM !

En raison d’un trop grand nombre de cartons de jaunes cumulés, Téji Savanier sera suspendu pour le match contre l’OM, le 31 mars. Il a reçu son troisième carton jaune contre Ajaccio, le 12 mars.

Téji Savanier sera suspendu pour le match contre l’OM, à l’extérieur, le 31 mars. Ce dernier a reçu un carton jaune lors du dernier match de Montpellier contre Ajaccio le 12 mars. Son troisième carton jaune après celui reçu contre Lyon, à domicile, le 21 octobre et celui contre Lorient, à l’extérieur, le 29 décembre. Savanier a également reçu un carton rouge contre Troyes, à l’extérieur, le 19 février. Savanier est le meilleur buteur du MHSC avec 10 buts en 22 matchs joués. Il a également donné 2 passes décisives. Montpellier est actuellement 13e de Ligue 1, avec 10 points d’avance sur Auxerre, le premier relégable.

» Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. « Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)