« des joueurs n’ont pas cette force mentale pour porter le maillot de l’OM »

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Jean-Charles De Bono, a exprimé son inquiétude concernant les performances de l’OM à domicile ce mardi dans DFM, soulignant le manque de résultats réguliers au Vélodrome. En tant que consultant pour FCMarseille, De Bono n’a pas hésité à pointer du doigt certains joueurs, qu’il juge insuffisamment préparés mentalement pour répondre aux attentes élevées du club phocéen.

Selon lui, l’incapacité des joueurs à performer à domicile est directement liée à un manque de caractère et de mentalité, des qualités essentielles pour jouer sous la pression du maillot marseillais. L’ancien milieu de terrain a expliqué que Roberto De Zerbi, le nouvel entraîneur de l’OM, est venu à Marseille l’été dernier avec un objectif clair : gagner des titres. « De Zerbi a fait savoir qu’il voulait remporter des trophées avec l’OM », a affirmé De Bono, soulignant la volonté du coach italien de redonner des ambitions au club. « Il veut inculquer cette mentalité de vainqueur et je trouve cela très positif », a ajouté le consultant. Cependant, il met en lumière un problème majeur : certains joueurs marseillais ne semblent pas avoir la force mentale nécessaire pour supporter la pression de jouer à l’OM.

Le Vélodrome doit être une force, pas un frein

Pour De Bono, le Vélodrome, avec sa ferveur et ses attentes, devrait être une véritable source de motivation pour les joueurs, et non un obstacle. « Le Vélodrome ne doit pas être un frein, cela doit être une force bien au contraire », a-t-il insisté. Selon lui, chaque joueur qui signe à l’OM doit comprendre l’énorme pression qui accompagne ce maillot. « Quand tu signes à l’OM, tu sais qu’il y a une grosse attente », a-t-il précisé, soulignant que le club phocéen exige un mental d’acier pour évoluer sous ses couleurs.

Des faiblesses mentales à corriger pour réussir à l’OM

De Bono va plus loin en affirmant que certains joueurs n’ont pas la mentalité nécessaire pour jouer dans un club aussi exigeant que l’OM. « Il y a des joueurs qui n’ont pas cette force mentale ou ce caractère pour porter le maillot de l’OM », a-t-il déclaré, évoquant un manque de responsabilité chez certains éléments de l’équipe. Pour l’ancien milieu de terrain défensif, ces faiblesses mentales risquent d’handicaper l’OM dans sa quête de titres, et ce, malgré l’ambition affichée par De Zerbi. « Ils doivent avoir cette responsabilité et cette force pour porter ce maillot », a conclu Jean-Charles De Bono, affirmant que le succès de l’OM passe par un changement radical dans l’état d’esprit de ses joueurs.

OM : Un défi mental à relever pour réussir sous la pression du Vélodrome

Les déclarations de Jean-Charles De Bono soulignent un aspect crucial pour l’avenir de l’OM : la nécessité d’une préparation mentale de haut niveau pour tous les joueurs. Si l’Olympique de Marseille souhaite revenir au sommet du football français et européen, les joueurs doivent impérativement surmonter les défis psychologiques liés à la pression du Vélodrome. Avec De Zerbi, le club marseillais a trouvé un entraîneur déterminé à inculquer une mentalité de vainqueur, mais la réussite dépendra avant tout de la capacité des joueurs à répondre à cette exigence.