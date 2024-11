Plusieurs départs dès janvier ? Enquête ouvert par la LFP et le superbe but de Rowe… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi :

Plusieurs départs dès janvier ?

L’Olympique de Marseille se prépare pour le mercato hivernal 20225. Après un été de recrutements ambitieux, le club phocéen, dirigé par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, se trouve confronté à un impératif financier : alléger sa masse salariale. Selon Mohamed Toubache-Ter cette nécessité de « dégraissage » devrait aboutir à des départs rapides dès le début du mercato.

Ces ajustements ne concerneront pas seulement des éléments en manque de temps de jeu, mais aussi des joueurs jugés « indésirables » par l’encadrement marseillais. Dans son analyse, Toubache-Ter souligne que l’OM devra absolument réduire sa masse salariale pour respecter les exigences financières du club. Le départ de 2 ou 3 joueurs dès le mois de janvier est envisagé pour alléger le budget. Ces joueurs seront principalement ceux qui ne figurent plus dans les plans de Roberto De Zerbi et qui pèsent lourd sur les finances marseillaises. Ces départs permettront non seulement d’alléger la masse salariale mais aussi de libérer de la place dans l’effectif pour des renforts ciblés.

Dégraisser pour avoir une marge de manoeuvre sur la masse salariale

Parallèlement à cette réduction de l’effectif, l’OM devrait se concentrer sur son secteur défensif. Mohamed Toubache-Ter précise que les dirigeants marseillais sont pleinement conscients des failles dans ce domaine et souhaitent renforcer cette ligne dès le mercato de janvier. Au micro de RMC Sport, Medhi Benatia s’est exprimé sur le mercato hivernal : « On va faire un point sur le mercato à venir. Quand on voit les buts qu’on prend, ce sont des cadeaux. On peut changer beaucoup de choses. Les défenseurs qui sont arrivés durant le mercato sont des joueurs de grande qualité. Si on y croyait il y a trois mois, on y croit encore aujourd’hui. (…) Quand tu as 3 ou 4 joueurs qui ne jouent pas à leur meilleur niveau, on a l’impression qu’il faut tout changer. On a des matchs très importants qui arrivent. On peut toujours regarder comment renforcer l’équipe. Ce sera fait. La seule idée que j’ai , ce sont les matchs qui arrivent. Après , on va voir ce qu’on peut faire. » Mbemba est en tête de liste des possibles partants, quid de joueurs comme Harit, Kondogbia ou encore Meité…

En résumé, le mercato hivernal de l’OM sera crucial pour l’avenir immédiat du club. Entre dégraissage nécessaire et renforcement stratégique en défense, Pablo Longoria et Mehdi Benatia devront réussir à ajuster leur effectif pour rester compétitifs en Ligue 1.

La commission de discipline ouvre une enquête !

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a ouvert une enquête suite à l’incident survenu lors du match OM-Auxerre (1-3) dimanche dernier. Ambre Godillon, journaliste de la plateforme DAZN, a été frappée par un projectile jeté d’une tribune, un geste qui pourrait entraîner une nouvelle sanction pour l’Olympique de Marseille (OM).

Lors de la rencontre, un objet, vraisemblablement une cigarette électronique, a été jeté depuis les tribunes et a rebondi sur une bâche publicitaire avant de toucher Ambre Godillon au visage. L’impact, qui a eu lieu juste sous l’œil de la journaliste, a soulevé l’indignation. Bien que la blessure semble superficielle, cet incident a jeté une ombre sur la rencontre et a porté un coup supplémentaire à l’image de l’OM.

La LFP ouvre une instruction : une sanction possible pour l’OM

La commission de discipline de la LFP a immédiatement réagi et a annoncé l’ouverture d’une instruction à la suite de cet acte. Le verdict sera rendu le 27 novembre. L’OM risque une sanction, qui pourrait inclure une amende ou la fermeture partielle de certaines tribunes, en raison du comportement inacceptable d’un ou plusieurs de ses supporters.

Jet de projectile : une cigarette électronique atteint Ambre Godillon

La Ligue semble déterminée à prendre des mesures strictes contre ces actes de violence, afin de préserver la sécurité des journalistes et des spectateurs. La direction de l’OM a déjà exprimé son soutien à Ambre Godillon et a fermement condamné le geste, tout en assurant sa coopération avec les autorités pour identifier l’auteur du jet de projectile.

L’OM dans une situation délicate après la défaite contre Auxerre

Cet incident survient dans un contexte déjà difficile pour l’OM. La défaite contre Auxerre, combinée à ce nouvel incident, place le club marseillais dans une situation délicate, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan disciplinaire. Les supporters de l’OM devront faire preuve de responsabilité, afin d’éviter toute nouvelle sanction qui nuirait à la réputation du club.

L’OM et la LFP surveillent désormais de près l’évolution de cette affaire, qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le club, tant sur le terrain qu’en dehors.

Roulette, coup du foulard… le superbe but de Rowe à l’entrainement !

Lors de l’entraînement de l’OM ce jeudi, Jonathan Rowe a impressionné ses coéquipiers et les observateurs avec une action de grande classe. L’ailier anglais a enchaîné les gestes techniques avec une aisance remarquable : une roulette, suivie d’un coup du foulard pour marquer après avoir passé en revue plusieurs de ses coéquipiers…

Un exploit qui témoigne de sa grande maîtrise technique. Le tout sous les yeux des journalistes présents, notamment Bruno Blanzat de France Bleu Provence, qui n’a pas manqué de capturer cette séquence impressionnante. Rowe semble bien prêt à s’imposer dans le système de jeu marseillais avec des gestes aussi spectaculaires que décisifs.