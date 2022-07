Des nouvelles de la blessure de Pau Lopez ! Tavares arrive, c’est chaud avec Alexis Sanchez… Voici les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Des nouvelles de la blessure de Pau Lopez ! Longoria a trouvé son latéral gauche (pour une saison) et Longoria tout proche d’un accord avec ce prestigieux attaquant ?

L’Olympique de Marseille a affronté le Bétis Séville ce mercredi soir. Durant cette rencontre, Pau Lopez est sorti sur blessure à la 69e minute. L’Equipe donne de ses nouvelles ! Mercato OM : Longoria a trouvé son latéral gauche (pour une saison) !

1-1, c’était le score ce mercredi soir entre l’Olympique de Marseille et le Bétis Séville ! Fait marquant de ce match : la blessure de Pau Lopez qui était entré alors que c’est Ruben Blanco qui a débuté la rencontre en tant que titulaire.

Pau Lopez est sorti pour une blessure au psoas d’après les informations du journal L’Equipe. En général, une blessure de ce type peut durer 1 mois avant d’être rétablie mais le quotidien sportif stipule bien qu’il s’agissait « d’une petite douleur »… Pas de quoi s’inquiéter? Il faut l’espérer puisque la saison reprend bientôt.

En tout cas, cela aura permis à Simon Ngapandouetnbu de jouer ses premières minutes sous le maillot de l’Olympique de Marseille après avoir signé son contrat professionnel. L’an dernier face à l’AS Saint-Etienne, il avait également été aligné mais n’avait pas encore rejoint les pros.

« C’était un bon match, contre une belle équipe. C’était un bon test pour les deux équipes de voir la progression. Je suis satisfait. Je ne suis peut-être pas heureux avec le but encaissé dans les dernières secondes. Quand il ne reste qu’une minute, tu dois envoyer le ballon loin devant et le match est terminé. Mais les gars voulaient marquer ce but, ils ont essayé. Nous avons vu des choses intéressantes, mais la route est encore longue. Nous travaillons seulement depuis trois semaines et c’est l’opposé total de ce qu’ils faisaient l’année dernière donc nous avons besoin de temps. Aujourd’hui, j’ai vu quelques fragments de ce que je veux voir » Igor Tudor – Source : Après-match (27/07/22)

Après le dossier Lazovic devenu très compliqué, c’est maintenant le retour de la piste Tavares au poste de piston gauche, selon Charlie Parker-Turner, journaliste d’Express.

L’OM tiendrait-il finalement son piston gauche ? Alors que le dossier semblait clos et que le joueur se dirigeait vers l’Atalanta, les discussions auraient été rompues et Nuno Tavares serait donc de nouveau proche d’un accord avec Marseille. En effet, le journaliste britannique Charlie Parker-Turner, précise que depuis ce matin les négociations s’accélèrent entre Arsenal et l’OM, selon lui l’opération devrait se boucler d’ici 48h.

Fabrizio Romano, complète en précisant que le deal se ferait autour d’un prêt sec, sans option d’achat donc. Le club entraîné par Mikel Arteta souhaite conserver le joueur et lui trouver du temps de jeu. La saison passée le jeune joueur de 22 ans s’était illustré sous les ordres de Mikel Arteta, notamment en l’absence de Tierney régulièrement blessé. Mais l’arrivée de Zinchenko dans le club londonien condamne le portugais à une place sur le banc, de quoi le forcer à trouver une porte de sortie. Arsenal, comme avec Saliba, pourrait se servir de ce prêt pour le faire progresser et booster sa valeur marchande.

