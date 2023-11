Des nouvelles de Rongier, Gattuso moins conciliant et le mea-culpa de Clauss… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Rongier absent 3 mois, Gattuso critique le niveau des joueurs

Opéré, Rongier va rater plusieurs mois

Valentin Rongier s’est blessé face au LOSC, le capitaine de l’OM vient de se faire opéré et va manquer plusieurs mois de compétition…

Sur son compte Instagram, Valentin Rongier a donné de ses nouvelles : « Opération terminée ! Tout s’est très bien passé. Place à la rééducation et on se voit très vite sur les terrains. Merci à tous pour vos messages »

Minimum 3 mois d’absence pour Rongier

Selon l’Equipe, « le capitaine de l’OM Valentin Rongier sera absent des terrains pour trois mois minimum. »

• Opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche, Valentin Rongier sera absent au moins trois mois. L’Equipe | #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/3IjmPeZsiX — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 13, 2023

Via un communiqué, l’OM avait annoncé la blessure au genou de Valentin Rongier qui va se faire opérer. « Information médicale. Suite à un choc survenu lors de la rencontre face au LOSC samedi dernier, Valentin Rongier présente un petit arrachement osseux au niveau du genou gauche. Le joueur est en cours de bilan et devrait se soumettre dans les prochains jours à une intervention chirurgicale qui lui permettra de revenir dans les meilleurs délais. »

Petit arrachement osseux au niveau du genou gauche

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 7, 2023

Harit fait son mea-culpa

Après la défaite ce dimanche soir face au RC Lens, les joueurs sont passés en zone mixte pour donner leur ressenti. L’un de ceux qui a pris la parole, Amine Harit, reconnaît de grosses erreurs de son équipe.

Défaite ce dimanche soir pour les Marseillais à Lens sur le score de 1-0 grâce à Gradit de la tête. Après une prestation discutable, Amine Harit s’est exprimé en zone mixte. Le milieu offensif reconnaît que le match n’a pas été au niveau.

« Dans tous les cas, c’est une défaite qui laisse un goût amer. Je pense qu’en seconde période, on a montré un beau visage mais la finalité, c’est la même. Défaite au bout. Il va falloir se remettre les têtes à l’endroit, moi le premier et bien travailler pour bien ré-attaquer après la trêve. On doit toujours persévérer. Il faut continuer à bosser. On a eu un début de saison qui n’était pas bon, on a laissé des points là où il ne fallait pas. Aujourd’hui, on le paye. C’est des matchs comme ceux-là qui vont nous faire grandir. On n’a pas montré un mauvais visage, il faut s’appuyer sur le positif. Il n’y a pas que du négatif même si la finalité est décevante. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs par rapport à l’effectif de l’an dernier, des automatismes sont en train de se créer. Il faut laisser le temps à certains joueurs de s’acclimater au club. Ce n’est pas facile ici, on sait ce qui nous attend en venant à l’OM. Les exigences de ce club. Je pense que l’important c’est le temps mais on en a pas. Il va falloir s’appuyer sur le positif et régler les petites erreurs comme le but à la dernière minute aujourd’hui. Quand on joue à l’OM, on se doit de jouer le podium toutes les saisons, ça doit être normal d’élever ses exigences. Comme je l’ai dit, il y a eu énormément de nouveaux joueurs, des recrutements commentés… On ne doit plus penser à ça, aujourd’hui on a notre effectif, il va falloir travailler ensemble. Aujourd’hui on paye les quelques matchs que j’ai en travers de la gorge, à Nantes, à Metz, à Toulouse au Vélodrome… Ces matchs-là se paient chers aujourd’hui. En prenant 4 points en plus, on ne serait pas en train de parler de ça aujourd’hui. J’ai confiance en cette équipe, au potentiel de ce groupe. Je sais qu’on va réaliser une très belle fin de saison. »

Gattuso visent les joueurs

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Lens (1-0) dans les dernières minutes sur une réalisation de Jonathan Gradit (90e) ce dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Les Olympiens ont livré une prestation sans saveur et pointent à la 10e place du classement. Gennaro Gattuso a pointé du doigts ses joueurs au terme de la rencontre.

L’OM a concédé une nouvelle défaite en Ligue face à Lens ce dimanche soir (1-0). Les Olympiens se sont inclinés 1-0 sur le fil (but de Gradit à la 90e) lors de la 12e journée de Ligue 1. Pour Gennaro Gattuso certains joueurs ne sont pas au niveau.

« Des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. » — Gattuso

« Si vous me demandez si je suis inquiet, oui, je le suis tout de même un peu. On va devoir travailler, notamment au niveau mental, parce qu’on vient de perdre un match à la 90e minute. On voit aussi des joueurs qui pressent seulement à 50 ou 60 %, ce n’est pas possible. On va travailler pour essayer de résoudre ces problèmes. (…) On a fait trop d’erreurs. (…) On était bien inférieur physiquement (…) Il n’y a pas de défaite juste ou injuste. Nous devons faire beaucoup mieux. Si vous m’aviez demandé le résultat exact pour ce match, j’aurais dit qu’il s’agissait d’un nul. Je n’aime pas parler de défaite, car le mot défaite est un terme pour les faibles. Nous devons faire beaucoup mieux pour gagner des points, beaucoup d’effort sur le plan technique, gagner plus de duels. Oui, je suis un peu préoccupé. Nous devons travailler chaque jour pour trouver des solutions, y compris au niveau mental. », a déclaré l’entraîneur marseillais au terme de la rencontre.

