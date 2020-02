Des précisions sur la blessure de Radonjic, l’OM mauvais élève des déficits, le groupe pour affronter le LOSC.. Les 3 infos OM de ce samedi !

Un médecin en dit plus sur la blessure de Radonjic, 91,5 millions d’euros de déficit, le groupe de l’OM pour affronter le LOSC… Les 3 infos OM de ce jour !

LOSC – OM : Le groupe marseillais avec quatre retours mais un gros absent !

L’OM se déplace à Lille avec un gros absent dans le groupe… André Villas-Boas va devoir se passer de Dimitri Payet, blessé.

André Villas-Boas avait un doute et l’avait dit en conférence de presse, Dimitri Payet est absent du groupe pour affronter Lille ce dimanche en match de clôture de la 25e journée. Par contre, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi sont de retour de suspension, il en est de même pour Dario Benedetto et Nemanja Radonjic !

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Dia

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Kamara, Sarr, Caleta-Car, Amavi

Milieux :

Rongier, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle

Attaquants :

Radonjic, Aké, Germain, Benedetto

👥Le groupe convoqué par le coach André Villas-Boas pour #LOSCOM ⤵ pic.twitter.com/bG0lgiUScJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 15, 2020

OM : Des précisions sur la blessure de Radonjic !

Absent du groupe face à Lyon, Nemanja Radonjic est blessé mais sera dans le groupe pour affronter le LOSC ce dimanche. Le quotidien La Provence a contacté un médecin spécialisé pour mieux comprendre la blessure de l’international serbe.

Ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas s’est montré rassurant sur l’état de santé de Nemanja Radonjic. L’ailier marseillais souffre d’une pubalgie et n’a pas pu être dans le groupe pour affronter Lyon mercredi dernier.

Ce sont des douleurs à la paroi abdominale

Contacté par La Provence, un médecin spécialisé a donné des précisions sur la blessure de l’international serbe. Il évoque la possibilité d’une opération.

« Dans le football, on parle généralement de pubalgie haute, même s’il peut y en avoir au niveau des adducteurs. C’est très fréquent, car le foot sollicite le carrefour pubien, qui est le centre névralgique des tractions. Ce sont des douleurs à la paroi abdominale nées d’un déséquilibre musculaire. L’opération permet de retendre cette paroi, mais c’est une pathologie embêtante dans le sens où le joueur peut malgré tout jouer, ce qui retarde la prise de décision »

Médecin spécialisé – Source : La Provence

Mercato : Alvaro se confie sur son avenir et son envie de rester à l’OM !

Dans un long entretien accordé au journal L’Equipe, Alvaro Gonzalez a une nouvelle fois montrer son attachement à l’Olympique de Marseille.

Ce samedi, L’Equipe a publié une longue interview d’Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille est seulement prêté par Villareal avec une option d’achat…

je me sens très bien ici et le club veut que je reste — ALVARO

En conférence de presse, il a souvent évoqué son envie de rester à Marseille. Il le répète dans cet entretien au quotidien sportif et affirme également vouloir jouer en sélection nationale.

« Oui, l’option était automatique si je jouais cinq matches. Ce n’est pas officiel, mais il n’y a pas à laisser planer de doutes : je me sens très bien ici et le club veut que je reste. (…) La sélection espagnol, c‘est mon rêve un peu fou, mais je veux le faire savoir… Je joue toutes les semaines avec des joueurs internationaux. Strootman, Mandanda, Sakai, Payet… Tout le monde va dans sa sélection ! J’aimerais faire pareil. »

Alvaro Gonzalez – Source : L’Equipe