Deschamps ne voit pas le problème d’entrainer le PSG même si on a joué à l’OM…

Invité sur RMC, Didier Deschamps explique qu’il ne voit pas pourquoi un joueur de l’OM ne pourrait pas entrainer le PSG. Pour autant, il évite soigneusement de parler de son cas…

La rumeur d’un intérêt du PSG pour Zinedine Zidane revient avec insistance, une possibilité qui ne semble pas déranger Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a expliqué que son statut d’ancien joueur et coach de l’OM ne pèserait pas si l’opportunité d’entraîner le club de la capitale devait se présenter un jour.

Il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n’y aurait pas un entraîneur ?

« Je ne parle pas pour moi, mais il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n’y aurait pas un entraîneur ? Je prends un autre exemple : Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juventus, et il a été champion avec l’Inter Milan qui est le pire ennemi. Tout est possible ? Dans l’absolu, oui! » Didier Deschamps – source : RMC / Rothen Régale (10/12/2021)

Le sélectionneur de l’Equipe de France a évoqué son avenir, et il n’a pas tranché…

Continuer est une possibilité — Deschamps

« Je ne sais pas si je resterai après la prochaine Coupe du monde et je ne m’en préoccupe pas. Continuer est une possibilité, ça l’a toujours été. Je ne me suis jamais soucié du lendemain. Si je ne voulais pas rester après l’Euro, je ne serais pas là aujourd’hui. Même si je voulais rester et c’est le cas, c’est le président (de la FFF) qui décide. Je pourrais continuer ou faire autre chose. Je suis épanoui dans mon métier de sélectionneur, être en club c’est complètement différent. Je suis au top niveau, j’ai les meilleurs joueurs et je joue les meilleures compétitions. » Didier Deschamps – source : RMC / Rothen Régale (10/12/2021)