Ex OM : Samir Nasri se prononce clairement sur la rumeur Zidane au PSG !

Depuis plusieurs semaines, le nom de Zinédine Zidane revient pour prendre le banc du Paris Saint-Germain. Samir Nasri a été questionné à ce sujet et l’ancien minot de l’OM comprendrait qu’il accepte !

Marseillais de naissance mais n’ayant jamais porté le maillot de l’OM, Zinédine Zidane est cité parmi les coachs pouvant prendre le banc du Paris Saint-Germain… Le champion du monde 1998 ferait forcément des déçus à Marseille, même s’il n’a pas joué pour le club olympien.

Zidane est marseillais, mais il n’a pas joué à l’OM. Une carrière de joueur ce n’est pas la même que celle d’un entraîneur — Nasri

Interrogé par Le Parisien à ce sujet, Samir Nasri n’a pas évité la question et a donné son ressenti. L’ancien milieu offensif formé à l’Olympique de Marseille ne lui en voudrait pas et comprendrait tout à fait que Zinédine Zidane accepte cette proposition.

A LIRE AUSSI : OM : Ce ballon d’or en veut à Aulas !

« J’aimerais bien voir Zidane au PSG et Pochettino à Manchester United. Je n’ai pas forcément apprécié l’interview que Pochettino a donné en disant que ce n’est pas son projet, qu’il doit faire avec. On récupère Zidane dans le championnat de France. Il est marseillais, mais il n’a pas joué à l’OM. Une carrière de joueur ce n’est pas la même que celle d’un entraîneur. Je ne lui en voudrais pas. Moi ça ne me surprendrait pas et je ne serais pas choqué que Zizou entraîne le PSG. (…) Quand on a entraîné le Real, on ne trouve pas forcément mieux que City ou le PSG. (…) Il a réussi à prouver qu’il savait s’occuper et gérer les ego des grands joueurs. (…) Quand un gars comme Zidane va dire à Neymar ou Mbappé de faire ci ou ça, ils seront plus à l’écoute que si c’est un autre entraîneur. Et, en plus, ça peut aussi enclencher un mécanisme qui pourrait permettre à Mbappé de prolonger la saison prochaine. » Samir Nasri – Source : Le Parisien (24/11/21)